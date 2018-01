Größter Gold-ETF verzeichnet 2017 moderates Wachstum

Der SPDR Gold Shares (GLD), der weltweit größte goldgedeckte, börsengehandelte Fonds, konnte im vergangenen Jahr nur geringe Zuflüsse verbuchen. Die Investmentbank TD Securities sieht laut einem Artikel des Nachrichtenportals kitco.com für 2018 aber größeres Potential aufgrund steigender Goldpreise.Dem Artikel zufolge erhöhten sich die physischen Goldbestände des GLD im Jahr 2017 unterm Strich um rund 15 Tonnen und beliefen sich per Ende Dezember auf insgesamt 837,5 Tonnen. Zum letzten Handelstag des Jahres 2016 hatten sie bei 822,17 Tonnen gelegen.Die diesjährigen Zuflüsse erfolgten ausgehend von einem niedrigen Niveau, da die Investoren im November und Dezember 2016 - nach der US-Präsidentschaftswahl - große Mengen an GLD-Anteilen abverkauft hatten. Aufgrund dessen sanken die physischen Goldbestände des ETFs zum Jahresende 2016 um fast 128 Tonnen.Der Rohstoffstratege Ryan McKay der kanadischen Bank TD Securities ist jedoch der Ansicht, dass sich die Erholung der Bestände in diesem Jahr fortsetzen wird. Die Investmentbank rechnet damit, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik weniger stark straffen wird als derzeit erwartet wird. Dies werde den Dollar unter Druck setzen und dem Goldpreis Auftrieb geben.Zudem geht McKay davon aus, dass auch Aktienfonds 2018 in den Gold-ETF investieren werden, wenn die Risiken am Aktienmarkt sowie die globalen geopolitischen Risiken zunehmen.© Redaktion GoldSeiten.de