Uplisting von Arctic Star Exploration in den Vereinigten Staaten an OTCQB Börsenplatz unter Symbol ASDZF

3. Januar 2018 - Arctic Star Exploration Corp. (das Unternehmen oder Arctic Star) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Handel seiner Stammaktien in den Vereinigten Staaten am OTCQB® Venture Market unter dem Symbol ASDZF aufgenommen hat. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Symbol ADD an der TSX Venture Exchange und unter dem Symbol 82A1 an der Börse Frankfurt gehandelt. Infolge dieser Änderung besteht für die derzeitigen Aktionäre kein Handlungsbedarf.Arctic Star ist gegenwärtig mit der Exploration des Diamantprojekts Timantti befasst (das Projekt, siehe Pressemitteilung vom 23. November 2017 - http://www.arcticstar.ca/arctic-star-commences-exploration-timantti-diamond-project-finland/), das sich in der Nähe der Stadt Kuusamo in Finnland befindet. Die geophysikalischen Bodenuntersuchungen sind nahezu abgeschlossen; danach wird ein Folgebohrprogramm mit ungefähr acht Bohrlöchern (1.500 m) durchgeführt. Die Exploration konzentriert sich auf zwei früher entdeckte diamanthaltige Kimberlite, die so genannten Kimberlite von Black Wolf und White Wolf. Das Projekt befindet sich ca. 450 Kilometer nordwestlich der produzierenden Diamantenmine Grib; es ist mit einer Explorationsgenehmigung für 243 Hektar und einer Exploration-Reservation für 95.700 Hektar ausgestattet.Das Unternehmen hat ferner Diamanten-Konzessionsgebiete in Nunavut (Stein), den Nordwest-Territorien (Diagras und Redemption) und ein Projekt für seltene Metalle in British Columbia (Cap). Arctic Star verfügt über ein sehr erfahrenes Diamanten-Explorationsteam, das bereits für zahlreiche Diamanten-Entdeckungen von Weltrang verantwortlich war.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON Arctic Star Exploration Corp. Patrick Power, Patrick Power, Executive Chairman+1 (604) 218-8772Scott Eldridge, Scott Eldridge, President & CEO+1 (604) 722-5381scott@arcticstar.caTSX-V: ADD; Frankfurt: 82A1; OTCQB: ASDZF; WKN: A2DFY5Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgan (Regulation Services Provider im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehört die Aussage, dass die Transaktion in Verbindung mit dem Projekt Timantti eine herausragende Chance bietet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen unterliegen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder Branchenergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die ausdrücklich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen oder impliziert sind. Zu den besonderen Risiken gehört die Möglichkeit, dass das Projekt Timantti nicht so viel versprechend wie erwartet ist oder dass die Mineralien des Projekts nicht auf rentable Weise gefördert werden können.Es besteht keinerlei Gewissheit, dass sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse wesentlich davon abweichen können, was in diesen Aussagen oder Informationen prognostiziert wird. Außerdem liegen viele der Faktoren außerhalb unseres Einflussbereichs. Die Leser sollten sich daher nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen verlassen. Soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, übernehmen wir keine Verpflichtung in Bezug auf die Überarbeitung oder Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!