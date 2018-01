Goldinvestments bei deutschen Anlegern 2017 sehr beliebt: Rekordbestand bei Xetra-Gold

Die physischen Goldbestände des börsengehandelten Fonds Xetra-Gold haben sich im Laufe des vergangenen Jahres um 57 Tonnen erhöht. Dies meldete die Deutsche Börse gestern in einer Pressemitteilung. Zum Jahresende 2017 beliefen sich die Bestände demnach auf 175,04 Tonnen und erreichten damit ein neues Allzeithoch.Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Anstieg um fast 50%. Zum Jahresabschluss 2016 lagen die Bestände noch bei 117,59 Tonnen.Damit ist Xetra-Gold mittlerweile der größte physisch hinterlegte Gold-ETF in Europa und das umsatzstärkste Anlageprodukt unter den am Börsenplatz Xetra gehandelten Rohstoffen. Der Orderbuchumsatz lag den Angaben zufolge im Gesamtjahr 2017 bei 2,86 Milliarden Euro.Michael König, Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities GmbH, erklärte die positive Bilanz: "Der Anstieg liegt vor allem an der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren. Allerdings zeigen auch immer mehr Vermögensverwalter, Family Offices und Privatanleger Interesse an Gold als Anlageklasse."© Redaktion GoldSeiten.de