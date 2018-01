Harte Gold Corp. gibt Erweiterung des Boards und Managements bekannt

Toronto, 3. Januar 2018 - Harte Gold Corp. ("Harte Gold") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt ein Update über den Board of Directors und das Managementteam, während das Unternehmen die Mine Sugar Zone zur Produktion überführt.- Fergus P. Kerr, P.Eng., wurde zum Director ernannt.- George A. Flach, P.Geo., ist von seinem Amt als Director und Officer des Unternehmens zurückgetreten. Herr Flach wird seine Arbeit mit dem Unternehmen an seinem Explorationsprogramm 2018 als ein unabhängiger Berater fortsetzen.- Roger J. Emdin, P.Eng., wurde zum Vice President, Betriebe der Harte Gold, ernannt. Er ist für die erfolgreiche Fertigstellung der Mine Sugar Zone und für die weitere Entwicklung des Unternehmens in Zusammenarbeit mit dem President und CEO sowie dem Board of Directors verantwortlich.- Jeffrey Hanson wurde zum Leiter des Mühlenbetriebs ernannt.- David Stevenson, P.Geo, wurde zum Chef-Explorationsgeologen ernannt.- Cameron Andrews, P.Eng., wurde zum Bergwerksingenieur ernannt.- Kim Hanson wurde zur Einkaufs- und Lagerhauskoordinatorin ernannt.Herr Kerr ist ein Bergbauingenieur mit über 35 Jahren Erfahrung einschließlich 14 Jahre in Denison Mines Uranmine Elliot Lake, wo er für fünf Jahre als General Manager tätig war. Nach Denison war Herr Kerr Gebietsleiter der Betriebe Incos in Sudbury. Herr Kerr ist weltweit als Berater tätig. Seine jüngsten Aufträge führten ihn in die Mongolei, nach Indonesien und Australien. Er ist ein Absolvent der Royal School of Mines, London, Vereinigtes Königreich."Wir begrüßen Fergus im Board of Directors der Harte Gold, während wir uns von einem Explorationsunternehmen zu einem Produzenten umwandeln," sagte Stephen G. Roman, Chairman, President und CEO. "Fergus bringt eine umfassende Betriebserfahrung in das Unternehmen ein und er ist eine willkommene Ergänzung des Teams."Herr Emdin ist seit 2015 als Vice President, Projekte, im Unternehmen und wird jetzt alle betrieblichen Aktivitäten in der Mine Sugar Zone von der Konstruktion bis hin zur Inbetriebnahme betreuen. Herr Emdin ist ein Bergbauingenieur mit über 30 Jahren Erfahrung einschließlich einer früheren Anstellung bei Glencore plc, wo er der Minenleiter der Nickel Rim South Mine in Sudbury, Ontario, während des Übergangs vom Projekt zur Produktion war. Er ist ebenfalls der Vorstandsvorsitzende des Center for Excellence in Mining Innovation (CEMI).Herr Hanson ist ein Betriebsleiter mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Mineralaufbereitung. Herr Hansen hat die Inbetriebnahme mehrerer Mineralaufbereitungsbetriebe geleitet. Zuletzt war er für JDS Silver Inc. der Anlagen-/Minenleiter der Mine Silvertip. Davor arbeitete Herr Hanson als Anlagenleiter bei Craigmont Industries Betrieb Mt. Polley und als Mühlen- und Surface-Manager in Nyrstars Mine Myra Falls in British Columbia.Herr Stevenson ist ein Geowissenschaftler mit über 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Ressourcengenerierung, Management- und Liegenschaftsbewertung. Zuletzt arbeitete Herr Stevenson als ein Beratungsgeologe und qualifizierte Person (QP) an mehreren umfassenden geologischen Berichten, tektonischen Kartierungs- und Due-Diligence-Berichten einschließlich mit Harte Gold in dieser Eigenschaft. Zuvor war er Chefgeologe bei Minerals and Metals Group, Explorations-/Minenleiter bei Wolfden Resources Inc. und Vice President bei Mustang Minerals Corp. Herr Stevenson ist ein Absolvent der University of New Brunswick (Bachelor of Science mit Auszeichnung in Geologie) und der Queen's University (Master of Science).Herr Andrews hat ungefähr 8 Jahre an Erfahrung in den Bereichen Ingenieurwesen und Minenplanung. Zuletzt war Herr Andrews ein Minenplaner für Klondex Mines Ltd. Davor war Herr Andrews ein Bergbauingenieur in Sumitomos Mine Pogo. Er ist ein Absolvent der University of Toronto (Lassonde Berg- und Aufbereitungstechnikprogramm).Frau Hanson ist eine erfahrene Einkaufs- und Lagerbestandsmanagerin mit über 20 Jahren Erfahrung. Zuletzt war Frau Hanson die Beschaffungskoordinatorin für JDS Silver Inc. Frau Hanson hatte ein Aufgabenspektrum, das von der Büroleitung bis zur Einkäuferin reichte. Harte Gold Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung ihrer Liegenschaft Sugar Zone (100% Harte Gold), wo das Unternehmen die Entnahme einer 70.000-Tonnen-Großprobe in der Lagerstätte Sugar Zone abgeschlossen und gemäß der Abbaugenehmigung für Phase 1 30.000 Tonnen Erz abgebaut hat. Die Liegenschaft Sugar Zone befindet sich 80km östlich des Hemlo Gold Camp. Das vorläufige Wirtschaftlichkeitsgutachten vom 12. Juli 2012 umfasst eine angezeigte Ressource von 980.900 Tonnen mit 10,13 g/t Au (Gold) für 319.280 Unzen enthaltenes Gold (nicht gedeckelt) und eine geschlussfolgerte Ressource von 580.500 Tonnen mit 8,36 g/t Au für 155.960 Unzen Gold (nicht gedeckelt). Harte Gold besitzt ebenfalls die Liegenschaft Stoughton-Abitibi, die an der Verwerfungszone Destor-Porcupine neben und im Streichen der Goldmine Holloway liegt.Stephen G. Roman, President and CEOTel. +1-416-368 0999E-Mail: sgr@hartegold.comShawn Howarth, VP Corporate DevelopmentTel. +1-416-368 0999E-Mail: sh@hartegold.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHNeckarstraße 45, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.