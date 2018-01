Rohstoffexperte McGlone: Gold ist attraktives Investment für 2018

Der Rohstoffstratege Mike McGlone von Bloomberg Intelligence sprach gestern in einem Interview über die Aussichten für Gold im neuen Jahr. "Gold ist der einzige Rohstoff, bei dem ich gehofft hatte, dass er 2018 sinken würde. Aber ich fürchte, es ist wahrscheinlicher, dass der Preis weiter steigt", meint McGlone zu Beginn des Interviews. Kursgewinne sind nach Einschätzung des Experten der "Weg des geringsten Widerstandes" für Gold.Es sei damit zu rechnen, dass der Kurs aufgrund des schwachen Dollars in diesem Jahr auf rund 1.400 $ klettert. Zudem erwartet McGlone einen gewissen Anstieg der Volatilität an den Aktienmärkten, was den Goldpreis ebenfalls unterstützen würde. Im vergangenen Jahr war die Volatilität ausgesprochen niedrig. "Das erste, was man als Trader über die Volatilität lernt, ist, dass sie immer zu ihrem langfristigen Mittelwert zurückkehrt", warnt der Analyst. "Darin besteht das große Risiko in diesem Jahr." Gold wäre in diesem Fall die erste Wahl für Investoren, die ihre Anlagen angesichts des erhöhten Risikos breiter streuen wollen.Der Marktexperte weist zudem darauf hin, dass Bitcoin bislang negativ auf die Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed reagiert hat, während der Goldkurs bei diesen Gelegenheiten einen Boden bildete und wieder zu steigen begann. "Seit der letzten Zinsabhebung am 13. Dezember hat Gold 6% zugelegt, während Bitcoin 12% gefallen ist", so McGlone. Dieser Trend werde sich wahrscheinlich fortsetzen.Bitcoin habe im Vergleich zu anderen Kryptowährungen einige entscheidende Nachteile. "Gold ist tatsächlich die einzige Währung, deren Angebot nicht parabolisch zunimmt", hebt der Analyst hervor. "Das ist das Hauptproblem der Kryptowährungen. Allein im letzten Jahr sind 700 neue dazugekommen." McGlone kommt zu dem Schluss, dass Bitcoin derzeit etwas überbewertet ist, während Gold ein attraktives Investment zu sein scheint.© Redaktion GoldSeiten.de