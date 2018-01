ICBC: Goldpreisprognose für 2018

Die ICBC Standard Bank, die größte Geschäftsbank Chinas, erwartet eine überwiegend positive Entwicklung des Goldpreises in diesem Jahr, rechnet aber nicht mit starken Kursgewinnen. Dies geht aus einer kürzlich auf ScrapRegister.com veröffentlichten Meldung hervor.Marcus Garvey, ein Analyst der Bank, weist darauf hin, dass Goldinvestoren insbesondere die Entwicklung der inflationsbereinigten Zinsen im Auge behalten sollten. Wenn diese steigen, verliere Gold gegenüber zinstragenden Assets an Attraktivität.Nach Einschätzung von Garvey werden die Realzinsen allerdings auch 2018 niedrig bleiben. Geringe Inflationsraten und der hohe Verschuldungsgrad der Verbraucher in den USA könnten dazu führen, dass die US-Notenbank die stetige Anhebung des Zinsniveaus vorerst unterbricht. Es sei unwahrscheinlich, dass es 2018 zu den bislang signalisierten drei Zinserhöhungen kommt.Diese Entwicklung wird den Goldpreis nach Angaben der ICBC unterstützen, doch einen starken Ausbruch nach oben hält Garvey nur dann für möglich, wenn der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten endet.Für das gesamte Jahr sagen die Analysten der Bank einen durchschnittlichen Goldpreis von 1.312,50 $ vorher.© Redaktion GoldSeiten.de