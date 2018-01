Gold/Öl-Verhältnis: Steht ein neuer Anstieg kurz bevor?

Das Gold/Öl-Verhältnis hat sich in den letzten Monaten zugunsten von Rohöl entwickelt. Ich gehe davon aus, dass sich dieser Trend schon bald umkehrt und Gold gegenüber Öl wieder an Stärke gewinnt.Das Verhältnis hat bei 21 Barrel Öl je 1 Unze Gold die Untergrenze des Bereichs erreicht, der derzeit die normale Handelsspanne darstellt. Es sollte schon bald beginnen, sich zugunsten von Gold zu entwickeln und in Richtung der Obergrenze der Handelsspanne zu klettern. Dabei ist ein erneuter Anstieg auf 32 Barrel oder mehr je Unze möglich.© Gary SavageDieser Artikel wurde am 4. Januar 2018 auf www.investing.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.