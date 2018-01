Vier Faktoren, die Gold künftig steigen lassen - Marktexperte

Juerg Kiener, der Geschäftsführer und Chief Investment Officer des Finanzdienstleisters Swiss Asia Capital, sprach gestern beim Fernsehsender CNBC über die bedeutendsten Preisfaktoren am Goldmarkt, die dem Kurs seiner Ansicht nach Rückenwind geben werden.Der Rohstoffexperte weist darauf hin, dass die Angebotslage in den kommenden Jahren einen entscheidenden Einfluss haben könnte. "In den letzten sieben Jahren konnten wir im Grunde genommen beobachten, dass die Investitionen [der Goldunternehmen] einbrachen, dass die Vorkommen mit den höchsten Goldgehalten zuerst abgebaut wurden, dass der Minenausstoß gesunken ist, und dass nur wenige gute Projekte die Produktionsphase erreichten", erklärt Kiener. Dadurch werde sich das globale Goldangebot in den nächsten zwei bis drei Jahren spürbar verringern."Außerdem haben wir seit 2009 ein internationales Währungsdesaster", meint der Marktexperte. Problematisch sind ihm zufolge die Negativzinsen und und insbesondere die ebenfalls im Minusbereich liegenden Realzinsen, die nach Einschätzung Kieners weiter fallen, da die Inflation derzeit wieder anzieht.Ein dritter Faktor ist der Dollar. Für die US-Währung wird sich nach Ansicht des Experten einiges ändern, da auch andere Assets und Währungen in der Weltwirtschaft zunehmend eine wichtigere Rolle spielen. Zuletzt nennt Kiener das Vertrauen der Anleger in die Zentralbanken und Regierungen als bedeutenden Einflussfaktor. Sollte dieses weiter schwinden, könnten große Kapitalmengen in den Goldmarkt fließen, da sowohl institutionelle als auch private Investoren auf das Edelmetall zurückgreifen werden, um sich abzusichern.Der Marktbeobachter sagt darüber hinaus, dass die Angebotssituation auch heute schon angespannt ist: "Der Osten hat einen so großen Anteil am physischen Markt aufgekauft, dass die COMEX nicht mehr in der Lage ist, das Edelmetall auszuliefern."© Redaktion GoldSeiten.de