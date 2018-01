Simbabwe: Steigerung der Goldproduktion im letzten Jahr

Die Produktionsleistung der Goldminen in Simbabwe hat sich 2017 gegenüber dem Vorjahr um 18% erhöht. Dies geht aus einer aktuellen Meldung der Zeitung Chronicle Zimbabwe hervor. Insgesamt wurden in dem südafrikanischen Staat im vergangenen Jahr 24,8 t des gelben Metalls gewonnen.Den größten Anteil an der Gesamtproduktion haben die Kleinunternehmen. Statistiken zeigen, dass 13,2 t Gold aus Kleinstbetrieben und von allein arbeitenden Schürfern stammen, während die primären Produzenten rund 11,7 t förderten.Die Gesamtfördermenge konnte zudem im Jahresverlauf gesteigert werden und lag im ersten Quartal bei 4,6 t, im zweiten Quartal bei 5,4 t, im dritten Quartal bei 7,2 t und im vierten Quartal bei 7,6 t. Dabei profitierten die Kleinunternehmen dem Artikel zufolge von einer Initiative zur Entwicklung des Goldbergbaus, die den Goldsuchern Kredite zur Anschaffung einer besseren Ausrüstung zur Verfügung stellt.© Redaktion GoldSeiten.de