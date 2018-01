Gold, Silber, GLD - Drei Treffer, einmal daneben!

Nach dem am Mittwoch ausgebauten Hoch bei 1322 $ zeigt der Markt eine erste Schwäche und fällt daraufhin deutlich in Richtung der 1300 $ Marke zurück. Von diesem Rückschlag haben wir uns nun aber bereits wieder etwas erholt, und die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in den mittleren 1300 $ Bereich bleibt oberhalb von 1294 $ weiter die primäre Erwartung.Unter 1294 $ müssen wir vom Hoch in Welle 1 in Lila ausgehen und geben dem Markt die Chance, uns hier mit einer korrektiven Gegenbewegung in Welle 2 in Lila von einem nachhaltigen Ausbruch zu überzeugen. Das Ziel in Welle 2 in Lila werden wir noch genau definieren, sobald der Markt uns ein Hoch bestätigt hat. Somit bleibt unsere Erwartung eines weiter steigenden Marktes klar bestehen.Der GLD (SPDR Gold Trust) läuft seit Erreichen unseres Zielbereiches mustergültig voraus. Die 125.34 $ konnten heute genommen werden. Mit einem Tagesschluss über dieser Marke festigt sich das Bild weiter. Fällt der GLD unter die Marke von 123.47 $, müssen wir ein bereits hinterlegtes Hoch in Betracht ziehen.Sonst bleibt die Einschätzung, dass der Markt innerhalb des hinterlegten Szenarios hier noch Luft hat, bis in den Bereich von 126.92 $ bis 128.08 $ in Welle (i) vorzudringen.Auch Silber konnte sich nach einem kurzen Rückschlag Mitte der Woche wieder erholen und befindet sich innerhalb unserer Erwartung. In dieser gehen wir von einem Vordringen in den mittleren bis oberen 17 $ Bereich aus, bevor von dort aus in Welle (ii) eine Korrekturbewegung erfolgt. Deren Auftakt sehen wir mit einem Unterschreiten von 16.91 $ als gegeben an. Bis dies nicht der Fall ist, hat der Markt Raum sich weiter nach Norden auszudehnen.Wir betonen hier nochmals, bitte auch an eine Gewinnsicherung von Positionen seit dem Zielbereich zu denken!