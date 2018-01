Entscheidende Kursniveaus für Gold und die Goldaktien

Die Rally des Goldkurses und der Goldaktien hat unsere Erwartungen spielend übertroffen. Der Sektor zeigte eine viel stärkere Performance als wir gedacht hätten. Die Aktien der Goldunternehmen sind über ihre 200-tägigen gleitenden Durchschnitte geschossen, während der Goldpreis auf deutlich über 1.300 $ je Unze kletterte. Daher ist es nun an der Zeit, einen Blick auf die technische Seite zu werfen und die entscheidenden Untersützungs- und Widerstandslinien zu identifizieren.Die energische Rally hat die Aktien der Goldunternehmen weit über ihre 200-Tages-Durchschnitte und in den Bereich der Hochs vom Juni und Oktober 2017 katapultiert. Der Goldminen-ETF GDX konsolidiert kurz unterhalb der 24-$-Linie, während der GDXJ, der ETF der Junior-Unternehmen im Goldsektor, bei knapp 35 $ konsolidiert. Sollte diese Konsolidierungsphase zu einer Korrektur werden, denn würde der 200-Tages-Durchschnitt dem GDX und dem GDXJ bei 22,71 $ bzw. bei 33,37 $ Unterstützung bieten. Sollte es den Kursen gelingen, die jüngsten Hochs zu überschreiten, könnten die beiden ETFs in Richtung bedeutender Widerstandslinien steigen, wie Sie anhand des folgenden Charts sehen können. Diese Widerstände liegen bei 25,50 $ für den GDX und bei 38 $ für den GDXJ.Die Goldrally war ebenso stark, denn es gelang dem gelben Metall, den Widerstand im Bereich von 1.300 $ - 1.310 $ zu überwinden und am Freitag bei 1.322 $ zu schließen. Sollte es hier zunächst zu einer Unterbrechung der Rally oder zu einer Korrektur kommen, könnten die Verkäufer den Preis bis zum früheren Widerstandsbereich bzw. bis zur aktuellen Unterstützungszone von 1.300 $ - 1.310 $ drücken. Den nächsten Widerstand (die rot eingezeichnete Trendlinie) würde Gold bei etwa 1.340 $ erreichen. Weitere Widerstände ergeben sich aus den Hochs von 2016 und 2017 bei 1.350 $ - 1.370 $.Werfen wir in diesem Zusammenhang gleich noch einen Blick auf Silber. Der Kurs hat die Widerstandslinie bei etwa 16,75 $ sprunghaft nach oben durchbrochen und wird bei 17,75 $ und 18,50 $ auf die nächsten Widerstände treffen. Zuerst müssen die rote Trendlinie und ein Anstieg auf über 17,75 $ gemeistert werden. Nächstes Ziel wäre dann das Erreichen eines neuen 52-Wochen-Hochs bei 18,50. In der nächsten Woche wird Silber bei etwa 17,30 $ auf einen unmittelbaren Widerstand treffen, aber im Bereich von 16,50 $ - 17,00 $ wird der Kurs gute Unterstützung finden.Der Edelmetallsektor hat in den letzten Wochen große Fortschritte gemacht. Die Kurse haben entscheidende Widerstandsniveaus überwunden und zeigen noch keinerlei Schwäche. Gold notiert weiterhin oberhalb des früheren Widerstandsbereichs bei 1.300 $ - 1.310 $ und nicht mehr allzu weit von den Hochs der letzten Jahre entfernt. Die Aktien der Goldunternehmen konnten wieder über ihre 200-Tages-Durchschnitte klettern und konsolidieren kurz unterhalb der Hochs vom Juni und Oktober. Falls es dem GDX und dem GDXJ gelingt, über diese Niveaus zu steigen, dann werden sie nur noch einen Schritt von einem echten Bullenmarkt entfernt sein. Dieser Schritt wäre ein Ausbruch über die September-Hochs.In den letzten Wochen haben wir begonnen, einige neue Positionen aufzubauen. Wir sind dabei auf der Suche nach Junior-Unternehmen, die zu günstigen Kursen gehandelt werden und über einen Katalysator verfügen, der künftig verstärkte Käufe auslösen könnte. Wenn Sie mehr über unsere bevorzugten Juniors im Goldsektor erfahren möchten, ziehen Sie unseren Premium-Service in Betracht.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 5. Januar 2018 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.