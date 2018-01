Enforcer Gold Corp. ernennt Vice President of Exploration

Toronto, 8. Januar 2018 - Enforcer Gold Corp. (Enforcer oder das Unternehmen) (TSX-V: VEIN - FWB: N071) freut sich, die Ernennung von Antoine Fournier als Vice President of Exploration bekanntzugeben.Wir freuen uns sehr, Antoine Fournier im Enforcer-Team begrüßen zu dürfen. Antoine ist ein hochqualifizierter Geologe und Bergbauexperte mit mannigfaltiger Explorations-Erfahrung im Norden von Ontario und Quebec. Er hat besondere Erfahrung im Abitibi Greenstone Belt und wird eine Schlüsselrolle bei der Lenkung zukünftiger Gebietsakquirierungen und Explorationsprogramme von Enforcer spielen. Unser Ziel ist es, das Liegenschaftsportfolio des Unternehmens aufzubauen und ein bedeutender und sehr erfolgreicher Explorer in der Abitibi-Region zu werden, und Antoine hat die Fähigkeiten, diesen Weg zu ermöglichen.Antoine Fournier verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Exploration von Edelmetallen und seltenen Metallen, Industriemineralen und Diamanten sowie Management-Erfahrung mit aufstrebenden Bergbau-Explorationsunternehmen. Zuletzt leitete er die Umstrukturierung von Big North Graphite zu CobalTech Mining (TSX-V: CSK) und war im Management und im Vorstand tätig, bis CobalTech im Dezember 2017 von First Cobalt (TSX-V: FCC) übernommen wurde. Von 2014 bis 2016 war Antoine Chefgeologe bei Monarques Gold (TSX-V: MQR) und spielte eine entscheidende Rolle bei der Neudefinition der Explorationsaktivitäten des Unternehmens und der Akquisition seiner Explorationsgebiete im Abitibi Greenstone Belt. Vor Monarques war Antoine Chefgeologe bei Standard Graphite (TSX-V: SGH), wo er bei der Umstrukturierung und Akquirierung einer Graphit- und Gold-Liegenschaft in Québec mitwirkte und für alle Explorationsaktivitäten verantwortlich war. Im Jahr 2005 war er an der Ausgliederung und Gründung von Threegold Resources (TSX-V: THG) beteiligt und war bis 2012 für die Akquirierung von Explorationsgebieten, Finanzierungen und Explorationsaktivitäten als Teil des Managements und des Vorstands verantwortlich.Antoine Fournier hat einen Bachelor of Science in Geologie von der Concordia University und einen Master in Wirtschaftsgeologie von der McGill University, wo er sich auf die mit dem St-Honoré-Karbonatit in Quebec verbundenen Seltenerdelemente konzentrierte. Er ist ein Berufsgeologe und beim Ordre des Géologues du Québec registriert. Enforcer Gold Corp. erwirbt eine 100%-ige Beteiligung am Montalembert Goldprojekt von Globex Mining Enterprises Inc. (TSX: GMX, FWB: GIMN, OTCQX: GLBXF). Die 7.300 Hektar-große Liegenschaft befindet sich 125 km westlich von Chibougamau in Quebecs ergiebigem Abitibi Greenstone Belt. Die Liegenschaft ist 5 Kilometer von einer asphaltierten Schnellstrae und Wasserkraft entfernt und hat einfachen Zugang zu Fachkräften, Benzin, Lebensmitteln und Unterkünften und anderen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Industrie, was vergleichsmäßig niedrige Explorationskosten ermöglicht.Steve Roebuck, Präsident & CEOTelefon: (647) 496-7984Mobiltelefon: (905) 741-5458Email: contact@enforcergold.comWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (wie in den Statuten der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.