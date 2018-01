Barrick Gold - Erholungsimpuls läuft (weiter)

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der kanadische Goldminenkonzern Barrick Gold Corp. tendiert übergeordnet noch immer in einer klaren Abwärtsstruktur, wie die eingeschlagene Kursschwäche seit dem Sommerhoch des Jahres 2016 bei 23,47 USD unterstreicht. Positiv festzustellen ist allerdings der Zuspruch am Unterstützungslevel um 13,30 USD. Widmen wir uns daher im Nachgang den Details, um mögliche Szenarien in gewohnter Art und Weise zu skizzieren.Wie bereits zur vergangenen Analyse vom 23. Oktober erwartet , fielen die Notierungen tatsächlich weiter zurück. Die im Bereich von 13,50 USD erfolgte Stabilisierung wirkt jedoch zunächst positiv, sodass man durchaus weitere Aufwärtsimpulse unterstellen kann. Technisch betrachtet liefert der laufende Impuls noch Potenzial bis in den Bereich von 16,00 bis 16,50 USD, bevor es eine ernstzunehmende Konsolidierungsbewegung geben dürfte. Dort sammelt sich nämlich die Abwärtstrendlinie vom Sommer 2016 und auch der gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 16,29 USD).Ein Ausbruch über 16,50 USD dürfte daher zusätzliche Kaufkräfte freisetzen und für Kurssteigerungen bis in den Bereich von 18,75 bzw. 20,00 USD je Anteilsschein sorgen. Sollte sich die Aktie hingegen direkt wieder gen Süden begeben, so müsste man durchaus nochmals mit einem Test des Levels bei 14,00 USD und ggf. tiefer bei 13,50 USD rechnen. Wichtig hierbei die Stabilisierung innerhalb dieser 0,50 USD-Range.Sollte es nämlich zu einem Abtauchen unterhalb des Tiefs vom 7. Dezember kommen, könnte sich bei Kursen unter 13,28 USD durchaus ein größerer Abwärtsimpuls anschließen. Mitsamt neuem Jahrestief wären dann Rücksetzer bis 13,00 USD und darunter die deutlich in der Entfernung liegende Marke von 10,00 USD denkbar. Potenzial verspricht sich demzufolge so oder so - nur muss man eben auf der richtigen Seite der Bewegung stehen.Die bisherige Erholungsbewegung muss keinesfalls schon beendet sein und so könnte sich unter charttechnische Gesichtspunkten durchaus eine weitere Welle in Richtung von 16,00 bis 16,50 USD erschließen. Oberhalb von 16,50 USD könnte es sogar zu einem weiteren Schub bis 18,75 USD kommen, bevor darüber die mittelfristige Marke von 20,00 USD locken dürfte.Sollte sich die Aktie eine Verschnaufpause gönnen, könnte es bereits bei rund 14,00 USD wieder verstärkte Käufer geben. Bleiben diese allerdings aus, so muss man mit einem Test des Levels von 13,30 bis 13,50 USD rechnen. Unterhalb von 13,28 USD sogar weitere Abgaben bis 13,00 USD und darunter bis hin zur Marke von 10,00 USD durchaus denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.