OCBC: Bearishe Prognose für Gold 2018

Die Bank OCBC mit Sitz in Singapur rechnet damit, dass die Goldpreise in diesem Jahr aufgrund einer guten Entwicklung der Weltwirtschaft fallen werden. Dies meldete die EconoTimes kürzlich.Dem Artikel zufolge rechnet der IWF für 2018 mit einem soliden globalen Wirtschaftswachstum von 3,7%, was zu einer höheren Risikofreudigkeit an den Märkten führen könne. Das Interesse der Investoren an Gold als traditionellem Safe-Haven-Asset könnte dadurch abnehmen. Die US-Notenbank Federal Reserve hat zudem drei weitere Zinserhöhungen signalisiert. Eine solche geldpolitische Straffung würde den Dollar stärken und den Goldpreis unter Druck setzen.Trotzdem kann ein gewisses Aufwärtspotential des gelben Metalls nach Ansicht der Analysten der OCBC nicht ganz ausgeschlossen werden, da geopolitische Spannungen weiterhin ein Thema bleiben und in Bezug auf die Wirtschafts- und Handelspolitik der USA noch einige Unsicherheiten bestehen. Auch eine Erhöhung des allgemeinen Preisniveaus könnte die Nachfrage nach Gold als Inflationsschutz steigen lassen.Alles in allem erwartet die Bank dennoch einen Rückgang des Goldpreises auf 1.100 US$ je Unze bis Jahresende 2018.© Redaktion GoldSeiten.de