Nippon (RND) realise un placement prive avec son client Metalfer Mining D.O.O.

(TheNewswire)

Brossard (Quebec) / TheNewswire / 08 janvier, 2018 - Ressources Nippon Dragon Inc. (la << societe >> ou << Nippon >>) (TSX-V Symbole: NIP), annonce la realisation un placement prive avec son client Metalfer Mining D.O.O. Ce placement totalise 1 000 000 unites de Nippon, au prix de 0,05 $ l'unite (les << unites >>), pour un produit brut total de 50 000$. Chaque unite est composee d'une action ordinaire du capital social de la societe (une << action ordinaire >>) et d'un bon de souscription de la societe (un << bon de souscription >>). Chaque bon de souscription permet a son porteur d'acquerir une action ordinaire additionnelle du capital social de la societe au prix de 0,075 $ l'action ordinaire pendant une periode de 24 mois suivant la cloture du placement prive.

L'investissement de Metalfer est un vote significatif de confiance dans la technologie de fragmentation thermique et dans Nippon. Leur engagement a adopter la technologie pour extraire les mineralisations des gisements a veines etroites, reduire les impacts negatifs sur l'environnement et accroitre la securite des travailleurs est remarquable. En outre, Metalfer a egalement exprime sa volonte d'introduire la technologie dans la peninsule balkanique.

"Metalfer est une entreprise formidable, geree par un groupe de personnes devouees et exceptionnelles et nous sommes extremement heureux de les avoir en tant que clients et actionnaires", a declare Donald Brisebois, president et chef de la direction de Nippon.

Les titres emis dans le cadre du placement prive seront assujettis a une periode de restriction a la revente d'une duree de quatre mois et un jour suivant leur date d'emission, expirant le 09 mai 2018. La societe a l'intention d'affecter le produit du placement prive au fond de roulement de la societe.

A propos de Metalfer Mining D.O.O

Metalfer Mining fait partie d'un groupe industriel d'entreprises, Metalfer Group est actif dans les activites minieres, la production d'energie et d'acier. Metalfer Mining exploite deux mines actives en Serbie et au Montenegro et detient un certain nombre de licences d'exploration (Au, Ag, Cu, Zn, Pb, Sb, Fe).

A propos de Nippon

Nippon est actif en exploration et dans le developpement de ressources auriferes au Quebec. L'entreprise detient un gisement aurifere avec ressources reconnues selon le Reglement 43 101 ainsi qu'une licence exclusive pour la technologie de fragmentation thermique.

Sa strategie de croissance repose sur :

-Le developpement de ses gisements auriferes avec l'objectif de generer des revenus de ses operations

-L'accroissement de la valeur de ses actifs miniers en priorisant de facon agressive l'exploration et la mise en valeur

-La commercialisation et l'utilisation de sa technologie de fragmentation thermique.

Pour de plus amples informations :

John Stella, Relations aux investisseurs (514) 718-7976 jstella@nippondragon.com

Donald Brisebois, President et Chef de la Direction (450) 510-4442 dbrisebois@nippondragon.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de reglementation (au sens attribue a ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilite quant a la pertinence ou a l'exactitude du present communique. Le present communique peut contenir de l'information prospective. Tous les enonces inclus dans les presentes qui ne sont pas des donnees historiques constituent de l'information prospective et cette information comporte des risques et des incertitudes de divers types. Rien ne garantit que cette information se revelera exacte et les resultats reels et les evenements futurs pourraient etre tres differents de ceux qui y sont prevus. Une description des hypotheses utilisees pour rediger cette information prospective et une description des facteurs de risque qui peuvent faire en sorte que les resultats reels soient tres differents de l'information prospective figurent dans des documents d'information continue de Nippon deposes sur le site internet de SEDAR a l'adresse www.sedar.com. Nippon ne s'engage pas a mettre a jour l'information prospective, sauf si les lois sur les valeurs mobilieres applicables l'exigent.

Ressources Nippon Dragon Resources Inc. 7055 boul. Taschereau, suite 500 Brossard (Quebec) J4Z 1A7

Tel: (450) 510-4442 www.nippondragon.com

Copyright (c) 2018 TheNewswire - All rights reserved.