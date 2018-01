Skeena Resources Ltd. stößt bei Snip auf 7,20 m mit 21,77 g/t Gold

AbschnitBohrlochvon bis Länge (m) Au g/t Ziel

t -Nr

.

4460E-30UG17-02285,00 85,55 0,55 1,56 Erzgang 150

0





4460E-30UG17-023Analyseergebni Erzgang 150

0 sse

ausständig



4460E-30UG17-02496,10 96,60 0,50 4,48 Erzgang 150

0





4460E-30UG17-02577,72 79,25 1,53 3,42 Erzgang 150

0





4860E-50UG17-03047,80 55,00 7,20 21,77

0



einschli47,80 48,30 0,50 13,60

eßl

.

und 51,00 52,00 1,00 133,00



107,50 108,0 0,50 72,50 Zone Twin



120,20 123,10 2,90 12,84 Zone Twin

einschli120,20 121,20 1,00 32,80

eßl

.



4860E-50UG17-03128,00 29,35 1,35 4,16 Erzgang 150

0





103,70 105,65 1,95 6,35 Zone Twin



4860E-50UG17-0394,00 5,25 1,25 4,83 Erzgang 150

0





32,10 33,10 1,00 5,69



54,65 55,2 0,55 8,30



82,50 83,00 0,50 7,49



88,10 90,50 2,40 20,17 Zone Twin

einschli88,10 88,60 0,50 88,40

eßl

.



95,40 95,90 0,50 5,38



112,25 113,8 1,55 14,40 Zone Twin



4860E-50UG17-04018,20 23,50 5,30 4,52 Erzgang 150

0



einschli18,20 18,70 0,50 17,00

eßl

.



119,00 122,90 3,90 5,35

einschli121,95 122,9 0,95 12,30

eßl

.



157,50 159,50 2,00 50,21 Zone Twin

AbschnitBohrlochvon bis Länge (m) Au g/t Ziel

t -Nr

.

einschli157,50 158,15 0,65 140,00

eßl

.



4930E-41UG17-01863,00 64,90 1,90 22,01 412 Zone

2



einschli63,00 63,90 0,90 43,30

eßl

.



100,00 100,80 0,80 27,20



106,50 109,50 3,00 7,99

einschli108,00 109,50 1,50 10,60

eßl

.



117,50 118,00 0,50 7,23



4930E-41UG17-0197,35 7,85 0,50 5,09 412 Zone

2





50,00 51,00 1,00 6,10



69,00 69,50 0,50 7,24



4930E-41UG17-0206,00 7,50 1,50 4,47 412 Zone

2





63,50 64,00 0,50 132,00



4930E-41UG17-02141,60 49,90 8,30 4,88 412 Zone

2



einschli42,65 43,15 0,50 12,80

eßl

.

einschli49,40 49,90 0,50 37,60

eßl

.



74,50 75,60 1,10 5,70

Vancouver, 8. Januar 2018 - Skeena Resources Ltd. (TSX.V: SKE) (Skeena oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse von weiteren 11 Bohrlöchern im unternehmenseigenen Goldprojekt Snip (Snip) in der Region Golden Triangle in British Columbia bekannt zu geben. Das unterirdische Bohrprogramm wurde am 16. Dezember 2017 abgeschlossen, wobei in 62 LöchernQuerschnitte und Bohrlochdaten sind auf der Website des Unternehmens unter https://www.skeenaresources.com/projects/snip/maps-and-figures/snip-press-release-images-january-8-2018 verfügbar. Eine ausführliche Aufstellung der längengewichteten Goldmischproben finden Sie am Ende der Pressemeldung.Bohrloch UG17-040, das auf die östliche Erweiterung der Zone Twin entlang von Abschnitt 4860E abzielte, lieferte 50,21 g/t Au auf 2,00 Metern, während Bohrloch UG17-030 40 Meter neigungsaufwärts 12,84 g/t Au auf 2,90 Metern durchteufte. Bohrloch UG17-039 durchteufte auf demselben Abschnitt 110 Meter neigungsaufwärts zwei weitere Abschnitte mit 20,17 g/t Au auf 2,40 Metern und 14,40 g/t Au auf 1,55 Metern. Während des ehemaligen Betriebs der Mine Snip stammte der Großteil der produzierten Unzen aus der Zone Twin, die zwischen 0,5 und 15,0 Metern mächtig war.Die ergänzenden Ergebnisse auf Abschnitt 4860E beinhalten Bohrloch UG17-030, das 133,00 g/t Au auf 1,00 Metern innerhalb eines breiteren Abschnitts von 7,20 Metern mit 21,77 g/t Au lieferte. Diese neu entdeckte Mineralisierung könnte eine neue Scherzone zwischen der Zone Twin und Erzgang 150 darstellen, bei der genauere Untersuchungen angezeigt sind.In der kürzlich abgegrenzten Zone 412 wurden auf Abschnitt 4930E vier Fächerbohrlöcher niedergebracht, um die historischen Bohrungen zu bestätigen. Die wichtigsten Ergebnisse beinhalten Bohrloch UG17-018, das 22,01 g/t Au auf 1,90 Metern sowie 7,99 g/t Au auf 3,00 Metern durchteufte. Bohrloch UG17-020, das sich 80 Meter neigungsabwärts von UG17-018 befindet, lieferte 132,00 g/t Au auf 0,50 Metern. Die Zone 412 scheint aus einer Reihe von parallelen hochgradigen Scherzonen im Hangende unterhalb der Zone Twin und der Erzgänge 150 in einem Gebiet, in dem bislang kein Abbau stattfand, zu bestehen.Walter Coles Jr., CEO von Skeena, sagte dazu: Wir sind angesichts der Gehalte und Mächtigkeiten, die den historischen Ergebnissen entsprechen, mit den bisherigen Bohrergebnissen aus dem Projekt Snip sehr zufrieden. Die jüngsten Analyseergebnisse aus der Zone 412 sind besonders spannend, da in diesem Gebiet noch nie Abbauarbeiten stattgefunden haben und wir in der Lage waren, die mineralisierte Zone zu erweitern. Sobald alle Ergebnisse aus dem unterirdischen Bohrprogramm 2017 vorliegen, werden wir die genauen Einzelheiten der für 2018 geplanten unterirdischen und oberirdischen Bohrungen bekannt geben.Weitere Analyseergebnisse werden in Kürze erwartet. Ein unterirdisches Phase-II-Bohrprogramm soll im Februar beginnen, während für den Sommer 2018 oberirdische Bohrungen geplant sind.Bei den mit einer Säge halbierten Proben aus dem NQ 2-Bohrkern wurde eine strenge Kontrollkette und ein Programm zur Qualitätssicherung und -kontrolle angewendet. Die Aufbereitung und Analyse der Proben 2017 erfolgten in der Einrichtung von Activation Labs in Kamloops, B.C. Der Goldgehalt der Proben wurde anhand einer 50-Gramm-Brandprobe, gefolgt von einem abschließenden Atomabsorptionsverfahren bzw. abschließenden gravimetrischen Verfahren bei Proben mit einem Gehalt von über 10 g/t, ermittelt. Der Gehalt für Silber und andere Elemente wurde mittels ICP-Analyse, gefolgt von einem Königswasseraufschluss, bestimmt. Proben mit Werten von mehr als 100 g/t Silber, 0,5 % Blei oder 1 % Zink wurden anhand eines Aufschlusses mit vier Säuren, gefolgt von einem ICP-OES-Verfahren, erneut analysiert.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Ron Nichols, P.Eng., Chief Geologist von Skeena, in seiner Funktion als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Skeena Resources Ltd. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung aussichtsreicher Edelmetall- und Basismetallkonzessionen in der Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia, Kanada gerichtet ist. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Exploration und Erschließung der ehemals aktiven Goldminen Snip und Eskay Creek, die es von Barrick übernommen hat. Darüber hinaus führt das Unternehmen bei der ehemaligen Silberproduktionsstätte Porter Idaho erste Explorationen durch und hat vor Kurzem eine wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment) für das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Spectrum-GJ erstellt.Für das Board of Directors von Skeena Resources Ltd.Walter Coles Jr.President & CEOVorsorglicher Hinweis für zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte hierin enthaltene Aussagen und Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit vorliegen, und es kann nicht gewährleistet werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen der Geschäftsleitung entsprechen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind u.U. an Begriffen wie erwarten, glauben, abzielen, schätzen, planen, rechnen mit, könnten, werden, können oder würden zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf gewissen Faktoren und Annahmen zu u.a. der Schätzung von Mineralressourcen und -reserven; der Realisierung der Ressourcen- und Reservenschätzungen; den Metallpreisen; der Besteuerung; der Schätzung, dem zeitlichen Ablauf und dem Umfang von zukünftigen Explorations- und Erschließungsarbeiten; Investitions- und Betriebskosten; der Verfügbarkeit von Finanzierungen; dem Erhalt behördlicher Genehmigungen; Umweltrisiken; Eigentumsansprüchen und anderen Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen zum Datum dieser Pressemeldung für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die Leser sollten solche Aussagen nicht überbewerten, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die TSX Venture Exchange und die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!Hinweis: Alle Werte sind ungeschnitten. Bei den Bohrabschnitten handelt es sich um Kernlängen, da bisher keine ausreichenden Daten vorliegen, um die wahren Mächtigkeiten anzugeben.