Aktiencrash und Goldpreisexplosion? Ein Ausblick auf 2018 (Teil1/2)

Dow Jones: +24,7%

NASDAQ 100: +31% (Wow!)

Nikkei: +19%

DAX: +12%

Gold: +13,6%

Silber: +7,1%

XAU Index (Aktien der goldfördernden Bergbauunternehmen): +8%

US-Dollar-Index: -10%

Tod, Steuern und Politik

Wenn sich Märkte zu schnell und zu weit in eine Richtung entwickeln, korrigieren sie.

Alle Spekulationsblasen platzen.

Im ersten Teil der Analyse befassen wir uns mit den globalen Aktien- und Anleihemärkten. Im zweiten Teil werden wir den US-Dollar und den Goldmarkt unter die Lupe nehmen.Mit der Gewissheit des Todes, den räuberischen Steuern und der räuberischen Politik müssen wir wohl oder übel leben. In Hinblick auf den Aktienmarkt gilt: Die Kurse steigen, während der Dollar unaufhaltsam entwertet wird und die Investoren zunehmend optimistischer werden (abzulesen an höheren Put/Call-Ratios). Glauben die Anleger jedoch nicht mehr daran, dass alles bestens ist und dass es dieses Mal anders sein wird, und verlieren sie das Vertrauen in die Zentralbanken, fallen die Aktienkurse. Die Put/Call-Ratios sinken, wenn die Investoren pessimistischer werden oder die Unternehmensgewinne rückläufig sind.Sehen wir uns den Chart des Dow Jones an, der die letzten 28 Jahre zeigt.1) Der Kurs ist fast vertikal nach oben geschossen. Auf Bewegungen dieser Art folgt eines Tages unweigerlich eine Korrektur oder ein Crash, aber möglicherweise ist der aktuelle Aufwärtstrend noch nicht vorüber. Wir werden sehen.2) Der monatliche Relative-Stärke-Index RSI (einer von vielen Indikatoren, die helfen, den Zeitpunkt einer Trendwende zu bestimmen) hat den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht und ist damit gefährlich hoch. Er zeigt an, dass der Dow Jones zu schnell zu stark gestiegen ist.3) Ein hoher RSI signalisiert hohes Risiko, ist aber kein Garant für einen Kurseinbruch. Ihm Rahmen von Blasen werden verrückt gewordene Märkte oft noch verrückter.Werfen wir als nächstes einen Blick auf den 28-Jahres-Chart des NASDAQ 100.1) Wir können eine ähnliche Entwicklung beobachten wie beim Dow Jones - einen fast vertikalen Anstieg um mehr als 30% im Jahr 2017.2) Der RSI und andere Indikatoren (nicht eingezeichnet) deuten auf ein stark erhöhtes Risiko hin.3) Der NASDAQ (einschließlich Apple, Amazon, Facebook, Netflix etc.) erinnert mich an 1999, als die Leute wie gebannt vor dem Fernseher saßen und auf CNBC "ihren" Internetaktien beim Steigen zusahen. Die Folgen dessen waren ziemlich unangenehm, als der NASDAQ 100 schließlich 84% in die Tiefe stürzte.