BoAML erwartet Rückenwind für Gold im dritten Quartal

Die Bank of America Merrill Lynch geht davon aus, dass der Goldpreis im ersten Quartal des neuen Jahres zunächst unter Druck gerät. Dies berichtete ScrapRegister.com gestern. Den Analysten zufolge wird die Steuerreform in den Vereinigten Staaten sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf das Edelmetall haben.Die Senkung der Unternehmenssteuer von 35% auf 21% könne zunächst für Optimismus bezüglich der Wirtschaft führen und dadurch den US-Dollar stärken und Gold schwächen. Gleichzeitig weist die Bank jedoch darauf hin, dass die Steuersenkungen nicht vollständig finanziert sind und das Haushaltsdefizit der USA erhöhen werden. Schätzungen zufolge werden sich die Staatsschulden infolgedessen um 1,5 Billionen $ erhöhen."Eine potentielle Rally des US-Dollars im ersten Quartal könnte den Gegenwind für Gold verstärken, aber steigende Inflation, ein höheres Defizit und daraus resultierende, weitere Kursverluste der US-Währung werden Gold mittelfristig unterstützen", schreiben die Analysten. Daher wird sich der Goldkurs ihrer Einschätzung nach im dritten Quartal erholen.Die Bank of America prognostiziert einen durchschnittlichen Preis von 1.350 $ je Unze im Septemberquartal. Für das Gesamtjahr sagen die Analysten einen Durchschnittskurs von 1.326 $ vorher.© Redaktion GoldSeiten.de