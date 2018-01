Bestände der Gold-ETFs entwickeln sich 2017 positiv

© World Gold Council

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte gestern die aktuellen Daten zu den Änderungen der physischen Goldbestände der ETFs im Dezember und im Gesamtjahr 2017. Den Angaben zufolge hielten die börsengehandelten Goldfonds zum Ende des vergangenen Jahres insgesamt 2.363 t Gold und stockten ihre Bestände damit unterm Strich um 197,5 t auf. Das entsprach einem Wertzuwachs von 8,2 Milliarden US$ und einem Plus von 8,4% gegenüber dem 31. Dezember 2016.Vor allem die europäischen Anleger investierten im letzten Jahr verstärkt in Gold-ETFs. Hier wurden die Bestände um 148,6 t im Wert von 5,8 Milliarden $ erhöht, was 75% der weltweiten Zuflüsse entspricht. In Nordamerika beliefen sich die Käufe auf 62,9 t (2,9 Milliarden $), während die asiatischen Fonds im Laufe des Jahres 12,9 t Gold verkauften (405 Millionen $). Für alle anderen Regionen meldet der WGC geringe Abflüsse in Höhe von 1,1 t Gold.Besonders stark war das Interesse an den Gold-ETFs 2017 in Deutschland. Die Investitionen der deutschen Anleger machten 35% der globalen Gesamtzuflüsse aus und allein die Bestände von Xetra-Gold erhöhten sich um 58 t bzw. 52%. Das stärkste Minus verzeichnete dagegen der chinesische Gold-ETF Huaan Yifu mit einem Rückgang von 5,5 t.Im Dezember kauften die ETFs auf Nettobasis 5,3 t physisches Gold zu, wobei allein Xetra-Gold 4,7 t erwarb. Insgesamt erhöhten sich die Bestände der europäischen Gold-ETFs im letzten Monat des Jahres um 5 t, während in Nordamerika 0,6 t und in Asien 0,8 t zugekauft wurden. In anderen Regionen kam es zu einem Rückgang um 1 t.© Redaktion GoldSeiten.de