92 Resources Corp. schließt erfolgreichen DMS-Mini-Versuchsbetrieb ab

Fraktion AbscheiduSchwimm-/

ng Sink-

schwererVerfahren

(DMS)

Flüssigke

iten



(HLS)

Head-Gehalt des 1,34 % 1,36 %

gemischten

Zufuhrmateri

als

Konzentratgehalt 6,29 % 6,11 %

Konzentratgewinnungsrat56 % 49 %

e



Zwischenprodukt- + 37 % 43 %

Unter

korn- (-0,85 mm)-Gewinn

ungsrate



Verlust in Aufbereitung7 % 8 %

srückständen

Vancouver, 10. Januar 2018 - 92 Resources Corp. (das Unternehmen) (TSX.v: NTY) (OTCQB: RGDCF) (FWB: R9G2) freut sich, ein Update des metallurgischen Programms beim zu 100 Prozent unternehmenseigenen Lithiumprojekt Hidden Lake (das Projekt oder das Konzessionsgebiet) in den Northwest Territories bereitzustellen. Das Konzessionsgebiet befindet sich im Zentrum des Lithium-Pegmatit-Gürtels Yellowknife, entlang des Highway 4, etwa 40 Kilometer östlich von Yellowknife.Das Unternehmen freut sich, zu berichten, dass die vor Kurzem angekündigte (siehe Pressemeldung vom 5. Dezember 2017) Mini-Pilotanlage zur Bewertung des Schwimm-/Sink-Verfahrens (Dense Media Separation, DMS) zu äußerst vielversprechenden Ergebnissen geführt hat. Insgesamt wurden während des Pilotbetriebs etwa 400 Kilogramm ganzes Pegmatitmischmaterial von Hidden Lake (Pegmatite HL1, HL3, HL4 und D12) verarbeitet, wobei mehr als 40 Kilogramm hochgradiges Spodumen(1)-Konzentrat mit durchschnittlich 6,11 % Li2O produziert wurde.Die Leistung der DMS-Mini-Pilotanlage entsprach den Erwartungen aufgrund der jüngsten Testarbeiten zur Abscheidung schwerer Flüssigkeiten (Heavy Liquid Separation, HLS), bei denen ein hochgradiges Konzentrat mit geringem Lithiumverlust in den Aufbereitungsrückständen produziert werden konnte. Die Testarbeiten belegen erneut, dass anhand kostengünstiger und konventioneller Verarbeitungsverfahren ein endgültiger Gesamtkonzentratgehalt von 6,0 bis 6,5 % Li2O mit einer hohen Gewinnungsrate (80 bis 85 %) erreicht werden kann.Ein Vergleich der Ergebnisse der HLS und der DMS ist Tabelle 1 im Folgenden zu entnehmen. Abbildung 1 bietet eine grafische Darstellung des kombinierten Flotations- und DMS-Fließschemas.Die Analyseergebnisse für Tantal aus den verschiedenen DMS-Produktströmen stehen aus. Nach Eingang wird sich jedoch das Verständnis des Verhaltens von Tantal verbessern und ein Vorgehen zur Gewinnung genauer bewertet werden können.Nachdem nun eine ausreichende Menge an Zwischenprodukt verfügbar ist, werden an der kombinierten DMS-Zwischenprodukt- und Unterkorn-Fraktion (-0,85 mm) in Kürze Batch-Flotationsuntersuchungen und Testarbeiten in geschlossenem Zyklus durchgeführt werden. Damit wird man ein vollständiges und nachgewiesenes Basis-Fließschema mit dem übergreifenden Gehalt und der Ausbeute für das Projekt erhalten. Diese Flotationstests in geschlossenem Zyklus werden zuverlässigere Daten liefern, da sie im Endeffekt die Rückströme eines Flotations-Pilotanlagenbetriebs in kleinerem Umfang nachahmen.Das Unternehmen verfolgt bei der Gewinnung der lithiumhaltigen Minerale bei Hidden Lake derzeit zwei geeignete Fließschemata. Das erste Fließschema beinhaltet einen alleinigen Flotationskreislauf. Bei Tests im Labormaßstab konnte anhand dieses Schemas ein hochgradiges Spodumen(1)-Konzentrat (> 6 % Li2O) mit einer hohen Gesamtgewinnungsrate (± 80 bis 85 %) gewonnen werden. Das zweite Schema beinhaltet eine Kombination aus der Flotation und der DMS, wobei die bisherigen Untersuchungen auf ein vergleichbares Gehalts- und Ausbeuteprofil wie bei der alleinigen Flotation hinweisen.Obwohl bei der alleinigen Verwendung der kosteneffizienten Flotation hochgradige Konzentrate mit hohen Gewinnungsraten erzielt werden könnten, ist eine Kombination aus dem Schwimm-/Sink-Verfahren und der Flotation oftmals der bevorzugte Ansatz bei der Spodumengewinnung, und zwar aus mehreren Gründen: höhere Kosteneffizienz, einfachere Steuerung, kürzere Anlaufzeit des Betriebs und geringere allgemeine Risiken.Das Basis-Fließschema, das für das Projekt entwickelt wird, besteht aus einem Brech- und Klassifizierungskreislauf, wobei die -0,85-Millimeter-Fraktion zur Seite gelegt und die +0,85-Millimeter-Fraktion mittels des Schwimm-/Sink-Verfahrens verarbeitet wird. Dadurch entstehen drei Ströme: Konzentrat, Berge und ein Zwischenprodukt. Das Zwischenprodukt wird anschließend mit der zuvor zur Seite gelegten -0,85-Millimeter-Fraktion kombiniert und mittels Flotation verarbeitet, wodurch ein zweites Konzentrat und Berge entstehen. Das Flotationskonzentrat wird mit dem DMS-Konzentrat kombiniert, wodurch das endgültige Konzentrat und die gesamte Gewinnung entstehen. Dieses Fließschema ist unten grafisch dargestellt.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42025/January 10 2018 - 92 Resources Completes DMS Pilot Plant_DEPRcom.001.pngAbbildung 1: Ziel-Fließschema für Projekt Hidden LakeAls Zufuhrmaterial für die DMS-Pilotanlage wurden ganze Gesteinsschlitzproben verwendet, die im Rahmen des kürzlich abgeschlossenen Sommer-Feldprogramms 2017 entnommen worden waren. Diese Arbeiten werden im Rahmen des Phase-2-Verdedelungsprogramms durchgeführt, während in Phase 1 die Beschreibung des Materials angepeilt wurde. Die äußerst vielversprechenden Ergebnisse der bisherigen Phase-2-Arbeiten sind das direkte Ergebnis der grobkörnigen Beschaffenheit des Spodumens sowie dessen günstige Freisetzungseigenschaften, die im Rahmen der Phase-1-Arbeiten ermittelt wurden.Alle Testarbeiten werden von SGS in dessen Einrichtung in Lakefield (Ontario) durchgeführt und von Dahrouge Geological Consulting Ltd. überwacht.(1) Montebrasit, ein häufig vorkommendes Lithiumphosphatmineral, ist eine untergeordnete Komponente des Spodumenkonzentrats. Sowohl Lithium in Spodumen als auch Lithium in Montebrasit können nachweislich mit hohen Gewinnungsraten gewonnen werden.Darren L. Smith, M.Sc., P. Geol., von Dahrouge Geological Consulting Ltd., ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne des National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt. 92 Resources Corp. ist ein Unternehmen für moderne Energielösungen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und den Ausbau strategischer und aussichtsreicher Projekte im Bereich der modernen Energien gerichtet ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei primäre Projekte in Kanada: das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake in NWT, das Lithiumkonzessionsgebiet Corvette in Quebec und das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden in British Columbia.Das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake befindet sich in strategischer Lage im Zentrum des Pegmatitgürtels Yellowknife. Die Explorationsarbeiten 2016 lieferten Werte von u.a. 1,90 % Li2O über 9 m und Stichproben mit bis zu 3,3 % Li2O. Das Konzessionsgebiet ist über den Straßenweg zugänglich und seine Nähe zu bestehender Infrastruktur bietet zahlreiche Vorteile bei der Erschließung.Das Konzessionsgebiet Corvette umfasst 76 Schürfrechte mit einer Größe von insgesamt 3.891 Hektar im Grünsteingürtel Guyer, der auch ein günstiges geologisches Umfeld für Goldvorkommen ist. Eine Kaufprüfung im Rahmen einer Standortbesichtigung im Sommer 2017 ergab Proben mit 3,48 bzw. 7,32 Prozent Lithiumdioxid in spodumenhaltigem Pegmatit, der an der Oberfläche zutage tritt.Das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden umfasst eine Länge von über vier Kilometern der Formation Mount Wilson, die aus hochreinem weißem Quarzit und bröckeligen Sandsteinen besteht. Aufgrund seines strategisch günstigen Standorts im Westen von Kanada und seiner Nähe zu Infrastruktur verfügt es über einen konkurrenzfähigen Zugang zu den Öl- und Gasmärkten, wo qualitativ hochwertiger Frac-Sand ein wichtiges Produkt darstellt. Die angrenzende Quarzsandmine, die sich im Besitz von Heemskirk Canada Ltd. befindet und von diesem Unternehmen auch betrieben wird, produziert eine Reihe hochreiner Produkte und verzeichnete im Februar 2017 ein Übernahmeangebot von Northern Silica Corporation in Höhe von 42,3 Millionen Australischen Dollar.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Adrian Lamoureux, President & CEO (Tel: 778-945-2950, E-Mail: adrian@92resources.com) oder besuchen Sie die Webseite www.92resources.com.Für das Board of DirectorsADRIAN LAMOUREUXAdrian Lamoureux, President & CEO92 Resources Corp.Suite 1400 - 1111 W. Georgia St.Vancouver, BC, V6E 4M3Tel: (778) 945 2950www.92resources.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen , die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!