Fortsetzung der Goldrally wahrscheinlich

Der technische Analyst Gary Savage hat auf seinem Blog ein neues Video veröffentlicht, in dem er die aktuelle Entwicklung des Goldpreises anhand verschiedener Charts erklärt. Seiner Einschätzung nach handelt es sich bei dem leichten Kursrücksetzer der letzten Tage nur um ein kurzes Zwischentief im Rahmen eines mittelfristigen Zyklus. Die gleiche Entwicklung sei bereits im Sommer 2017 zu beobachten gewesen, bevor das Edelmetall weiter zulegte. "Meistens - nicht immer, aber meistens - kommt es nach der Hälfte eines Tageszyklus zu einer solchen Korrektur", meint Savage.Auch der True Strength Index hat mit einem Wert von mehr als 90 angezeigt, dass Gold nach der jüngsten Rally extrem überkauft war. Ein gewisser Kursrückgang oder eine Seitwärtskonsolidierung waren dem Analysten zufolge daher ohnehin zu erwarten. "Es ist auf jeden Fall möglich, dass [der Rücksetzer] das typische Tief nach der Hälfte des Zyklus darstellte", so Savage. "Jetzt könnte die zweite Rally in Richtung des Tageszyklus-Hochs starten."Dem Analysten zufolge ist es wahrscheinlich, dass der Goldkurs zunächst seine Hochs vom September 2017 testet, bevor der Zyklus seinen Umkehrpunkt erreicht und die nächste Korrektur beginnt.© Redaktion GoldSeiten.de