MGX Minerals Inc. meldet Beginn des Bohrprogramms im Lithiumprojekt Case Lake

VANCOUVER, 10. Januar 2018 - MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) freut sich, bekannt zu geben, dass der Joint-Venture-Partner Power Metals Corp. (Power Metals) ein 2.000 Meter umfassendes Bohrprogramm im Gesteinsgang Northeast von Case Lake, östlich von Cochrane, Ontario, gestartet hat. Bohrloch PWM-18-51, das erste Bohrloch im Gesteinsgang Northeast und dem gesamten Konzessionsgebiet, ist derzeit in Arbeit und wird 5 m nördlich des Spodumen-Pegmatit-Ausbisses angesetzt. Dieses flache Bohrloch wird unterhalb der Stelle gebohrt, an der oberflächennah ein Wert von 7,14 % Li2O erzielt wurde (siehe Pressemitteilung vom 4. Dez. 2017).Der Gesteinsgang Northeast liegt 900 m nordöstlich in Streichrichtung des vor kurzem abgeschlossenen Bohrprogramms über 5.400 m in den Gesteinsgängen North und Main und ist in die gleiche Tonalitkuppe wie die Gesteinsgänge North und Main eingelagert. Da sich die Gesteinsgänge Northeast, North und Main entlang der gleichen Streichrichtung und in der gleichen Kuppe befinden, deutet dies darauf hin, dass sie entlang der gleichen tief liegenden Struktur gelagert sind. Der Gesteinsgang Northeast weist zwei parallele Pegmatitgänge auf: den nördlichen und den südlichen Ausbiss, ähnlich den Gesteinsgängen North und Main, wo vor kurzem Bohrungen stattfanden.Jacob and Samuel Drilling Ltd., Sudbury, Ontario, ist der Bohrunternehmer.Die Schürfproben wurden von den Geologen von Power Metals an das Vorbereitungslabor von Actlabs in Timmins versandt. Der Kern wurde in Timmins zerkleinert und pulverisiert und dann an das Analyselabor von Actlabs in Ancaster gesandt, das nach ISO 17025 zertifiziert ist. Der Erzgehalt (% Li2O) wurde durch Natriumperoxidfusion mit Analyse durch ICP-OES mit einer Nachweisgrenze von 0,01 % Li2O ermittelt.Das Konzessionsgebiet Case Lake befindet sich nahe den Städten Steele und Case, 80 km östlich von Cochrane, im Nordosten von Ontario, in der Nähe der Grenze zwischen Ontario und Quebec. Der Pegmatitschwarm von Case Lake besteht aus fünf Gesteinsgängen: North, Main, South, East und Northeast. MGX besitzt momentan ein Working Interest von 20 % an Case Lake mit dem Recht, weitere 15 % zu erwerben. Das Unternehmen hat eine Option auf den Erwerb von 10.000.000 Aktien von Power Metals zu einem Preis von $ 0,65 (siehe Pressemitteilung vom 2. August 2017).Die technischen Teile dieser Pressemitteilung wurden von Andris Kikauka (P. Geo.), dem Vice President of Exploration von MGX Minerals, geprüft. Andris Kikauka ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Standards des National Instrument 43-101. MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an hochmodernen Material- und Energieanlagen in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.Jared Lazerson, President & CEOTelefon: 1.604.681.7735Web: www.mgxminerals.comDie Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!