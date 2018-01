Kinross Gold - Oh je, Gefahr in Verzug!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die technische Situation hat sich unlängst beim kanadischen Minenunternehmens Kinross Gold Corp. keinesfalls verbessert. Der Aufwärtstrendkanal seit Anfang 2017 steht unvermindert zur Disposition und folglich gilt es allein nach dem gestrigen Abschlag von -4,38% genau aufzupassen. Der heute wiederum starke Goldpreis macht die Lage nicht minder spannend und so skizzieren wir nachfolgend die technischen Rahmenparameter.Neben der gescheiterten Rückkehr in den Trendkanal auf Tagesbasis, bestätigte sich mit der Schwäche seit Wochenbeginn auch der frisch etablierte Widerstand bei rund 4,50 USD. Dieses Level ist es nunmehr, welches signifikant überwunden werden muss, um wirklich wieder bullische Signale auszusenden. Bis dahin bleibt die Aktie ein Kandidat für die Watchlist, denn ein weiteres Oszillieren zwischen 3,85 USD auf der Südseite und 4,50 USD kann nicht ausgeschlossen werden.Sollte jedoch der Ausbruch über 4,50 USD gelingen, so könnte es zu weiterer Nachfrage nach der Aktie kommen. Dies unterstellt im Anschluss weitere Zugewinne bis 4,80 USD und darüber bis in den Bereich von 6,00 USD und mehr. Ganz anders sieht es natürlich aus, sofern die Aktie die Unterstützung bei 3,85 USD unterschreitet. Notierungen unterhalb von 3,78 USD auf Tageschlusskursbasis dürften dann in einer ersten Welle zu Abgaben bis 3,40 USD führen.Unterhalb dieses Levels müsste man weitere Rücksetzer bis in den Bereich von 3,00 bis 3,20 USD einkalkulieren. Wer folglich gegenwärtig abwartet, tut sicher unverändert nichts Falsches, denn die technische Lage ist definitiv als tricky zu bewerten.Zieht die Aktie wieder an und schiebt sich über das Niveau von 4,50 USD hinaus, sollte man mit weiteren Kurssteigerungen bis 4,80 USD und darüber bis in den Bereich von 6,00 USD und mehr rechnen. Der Seitwärtslauf seit Sommer 2017 wäre dementsprechend bullisch aufgelöst.Aufgrund des jüngst bestätigten Widerstands rund um 4,50 USD kann eine weitere Kursschwäche nicht ausgeschlossen werden. Sinkt der Kurs der Aktie im weiteren Verlauf unter 3,78 USD zurück, drohen weitere Verluste bis 3,40 USD und eine Etage tiefer bis hin zum Unterstützungsbereich von 3,00 bis 3,20 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.