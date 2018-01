Gold auf Allzeithoch in den Währungen der Schwellenmärkte

© allstarcharts.com

Während der Goldkurs von seinen Höchstständen in US-Dollar noch weit entfernt ist, hat er in den Währungen von acht Schwellenländern ein neues Allzeithoch erreicht. Wie der Analyst Mark O'Byrne gestern auf GoldCore.com berichtete, war die Performance des gelben Metalls in den Währungen Chinas, Mexikos, Südkoreas, Indien, Russlands, Brasiliens, Südafrikas und der Türkei deutlich besser als in US-Dollar, Euro oder britischen Pfund.O'Byrne argumentiert in seinem Artikel, dass die ausschließliche Fokussierung vieler Analysten auf den Goldpreis in Dollar (oder höchstens noch Euro und Pfund) den Blick auf den Goldmarkt verzerrt - auch wenn die meisten Leser Gold in diesen Währungen kaufen und verkaufen. Es sei dennoch wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass der Goldmarkt weltumspannend ist, und dass sich die Anleger der Schwellenmärkte im Allgemeinen stärker für das gelbe Metall interessieren. In diesem Zusammenhang stellt der Analyst auch die Frage, ob der Goldpreis an diesen Märkten die tatsächlichen Risiken des globalen Finanzsystems womöglich besser widerspiegelt als der Kurs in Dollar, Euro und Pfund.Langfristig hat sich der Goldpreis den Daten zufolge jedoch in allen Währungen positiv entwickelt. Die größten durchschnittlichen, jährlichen Kursgewinne verzeichnete Gold in den letzten 15 Jahren mit jeweils 11,5% in indischen Rupien und britischen Pfund.© Redaktion GoldSeiten.de