ML Gold durchteuft über 311 m mit sichtbarer Kupferkies-Mineralisierung auf Stars Gebiet

11. Januar 2018 - ML Gold Corp. (TSX-V: MLG; FSE: X0VN.F) ("ML Gold" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen aus der ersten Bohrung auf seinem Projekt Star in der Nähe der Mine Huckleberry, British Columbia, einen insgesamt 311,2m langen Abschnitt mit gangartiger und unterschiedlich eingesprengter Kupfersulfidvererzung gewonnen hat. Die Vererzung besteht überwiegend aus Kupferkies.Es ist beeindruckend, dass die Bohrung DDSS17001 50m nordwestlich der historischen Bohrung CS-07 niedergebracht wurde, deren bester Abschnitt über 142m lang ist. Diese neue Entdeckung erweitert die Dimension des Vererzungssystems über die seit den letzten (und einzigen früheren) Bohrungen im Jahr 2001 auf der Liegenschaft geschlussfolgerten historischen Interpretationen hinaus.DD17SS001 traf in einer Tiefe von 24,4m auf das Grundgebirge mit sichtbarer Kupferoxidvererzung an der Oberfläche. In der Bohrung tritt die Kupfersulfidvererzung in 0,5cm bis 20cm mächtigen Gängen und als Kupferkieseinsprengungen und Kupferkiesbutzen auf. Sichtbare Vererzung kommt im ganzen Abschnitt bis in eine Tiefe von 332,6m vor.DD17SS001 verblieb von der Obergrenze des Grundgebirges bis zum Ende der Bohrung in 380m Bohrtiefe im Quarz-Monzonit des Bulkley-Intrusionskomplexes. Dieses Gestein ist einem der Hauptgesteinstypen ähnlich, der die wirtschaftliche Kupfervererzung in der nahegelegenen Mine Huckleberry beherbergt.Der Bohrkern wird aufbereitet und die Analysenergebnisse werden so bald wie möglich bekannt gegeben.Adrian Smith, President von ML Gold, sagte: "Die erste Bohrung des Programms traf auf eine sichtbare Kupfervererzung von der Oberfläche bis in eine signifikante Tiefe und es scheint ein spezieller Zusammenhang mit zentimetergroßen porphyrischen Eruptivgängen zu bestehen. Das Vorkommen porphyrischer Eruptivgängen mit einer aplitischen Gesteinsmasse repräsentiert einen raschen Aufstieg des Gesteins aus der Magmakammer, das Klüfte ausnutzte und erzeugte, die ebenfalls die Bahnen der Erz bringenden Flüssigkeiten sind, die aus ähnlichen Ursprungsgebieten aufsteigen."Die wahren Mächtigkeiten der vererzten Zonen, die die erste Bohrung durchteufte, ist zu dieser Zeit unbekannt.Für die Lage des Projekts von ML Gold und Bilder der ersten Bohrung besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens: www.mlgold.com/starsAdrian Smith, P.Geo., ist gemäß National Instrument 43-101 die qualifizierte Person für das Unternehmen. Er hat die in dieser Pressemitteilung präsentierte technische Information kontrolliert.ML Gold Corp. ist eine kanadische an der TSX Venture Exchange notierte Aktiengesellschaft mit Fokus auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische Entwicklung von Mineralliegenschaften in Kanada und in den USA.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens, www.mlgoldcorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail, info@mlgoldcorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch kontaktieren, (604) 669-2279Andrew BoweringChairmanML Gold Corp.Suite 2000 - 1177 West Hastings StVancouver, BC Canada V6E 2K3Tel.: (604) 669-2279Fax: (604) 602-1606info@ mlgoldcorp.comwww.mlgoldcorp.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.