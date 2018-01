Lomiko Metals gibt erklärende Stellungnahme zur Pressemeldung über Start von Promethieus Cryptocurrency Mining auf der CES 2018 ab

Las Vegas, 10. Januar 2018 - Lomiko Metals Inc. (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FSE: DH8C) (Lomiko) gibt den Start von Promethieus Cryptocurrency Mining Corporation (Promethieus oder das Unternehmen) (www.promethieus.com), einem revolutionären Kryptowährungs-Mining-Unternehmen im Rahmen einer Partnerschaft mit der 25%igen Tochtergesellschaft SHD Smart Home Devices Corporation ("SHD Devices") (www.shdevices.com) bei der Consumer Electronics Show (CES) im Las Vegas Convention Centre in Las Vegas (Nevada), bekannt.Lomiko hat für eine Beteiligung von 25 Prozent des Unternehmens 30.000 Dollar investiert; SHD Smart Home Devices besitzt ebenfalls eine Beteiligung von 25 Prozent und unterschiedliche Partner, einschließlich Techniker, kommerzielle Immobilienpartner und Erstinvestoren, werden den restlichen Anteil von Promethieus kontrollieren. Das Unternehmen hat Rig-Designs zur Optimierung des Kryptowährungs-Mining einen Monat lang getestet, bevor es auf 32 Mining-Rigs aufgerüstet hat, um dann durch eine voraussichtliche private Finanzierung für Promethieus in Höhe von fünf Millionen Dollar auf 750 Rigs zu expandieren, damit der zurzeit verfügbare Platz genutzt wird. Aufgrund der Schwankungen auf dem Kryptowährungsmarkt werden sich die Kryptowährungen, auf die wir uns konzentrieren, von Zeit zu Zeit ändern, wahrscheinlich jedoch Ethereum, Ripple, Monero, Litecoin, Dash und Z-Cash umfassen.Der Ansatz der meisten Unternehmen in diesem Bereich besteht darin, Server-Farms in kalten Klimazonen zu mieten oder neue Farmen anhand der zurzeit verfügbaren Komponenten und Produkte zu errichten, sagte CEO A. Paul Gill. Unser Ansatz geht von einem technischen Standpunkt aus: Das Hauptaugenmerk wird auf die Erstellung neuer Designs für das Kryptowährungs-Mining gerichtet - Effizienz, Kosteneffizienz und Langlebigkeit der Mining-Rigs-Einheiten bei optimaler Produktion sind von größter Bedeutung.Vertreter des Unternehmens stehen während der Messe für Interviews zur Verfügung. Promethieus wird in den kommenden Wochen weitere Details zur Wirtschaftlichkeit und zum Design von Mining-Rigs bereitstellen.- Kryptowährung ist eine allgemeine Bezeichnung für alle verschlüsselten, dezentralisierten digitalen Währungen wie Bitcoin, Ethereum, Dash, Z-Cash oder Ripple- Digitaler Medienaustausch, um die Integrität und das allgemeine Gleichgewicht aller Register zu gewährleisten.- Kryptowährungen nutzen die Kryptografie, um Coins zu erstellen und Transaktionen zu sichern- Kryptowährungen sind Open Source mit öffentlichen, jedoch verschlüsselten Registern mit allen Transaktionen- Kryptowährungs-Mining ist ein kryptografischer Berechnungsprozess- Währungseinheiten von Kryptowährungen erfordern einen bestimmten Arbeitsumfang, genannt Proof of Work- Diese Arbeit wird von mehreren Computern verrichtet, die Mining-Rigs genannt werden- Die Transaktionen sind dezentralisiert und erfolgen an unterschiedlichen Standorten- Kryptowährungen sind für gewöhnlich Open Source mit öffentlichen, jedoch verschlüsselten Registern mit allen Transaktionen, die an allen Knoten des Netzwerks verfügbar sindWeitere Informationen über Lomiko Metals Inc. erhalten Sie auf der Website unter www.lomiko.com oder von A. Paul Gill telefonisch unter 604-729-5312 oder per E-Mail unter info@lomiko.com.Im Namen des BoardA. Paul GillChief Executive OfficerWir halten uns an die Safe Harbor-Bestimmungen.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!