Peter Hug: "Der Goldpreis zeigt, dass das Big Money investiert ist"

In einem gestern veröffentlichten Videointerview sprach Daniela Cambone vom Nachrichtenportal kitco.com mit dem Edelmetallexperten Peter Hug über die aktuelle Entwicklung des Goldmarktes. Der Marktveteran sieht positive Signale, hat jedoch noch einige Vorbehalte."Ich bin noch nicht richtig bullisch", meint er zu Beginn des Interviews. Hug hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass er erst zunächst auf einen Schlussstand oberhalb von 1.322 $ beim Goldpreis und oberhalb von 17,22 $ beim Silberpreis hofft, da in diesem Fall eine größere Aufwärtsdynamik entstehen würde. "Beide Edelmetalle sind dreimal an diesen Niveaus gescheitert", so Hug. "Solange diese Linien nicht überschritten werden, bin ich neutral eingestellt."Der gestrige Anstieg des Goldkurses wurde dem Experten zufolge in erster Linie durch die Nachricht ausgelöst, dass China seine Käufe von US-Staatsanleihen unter Umständen einstellen oder reduzieren könnte. Gold sei wahrscheinlich nur aufgrund der Sorge der Marktteilnehmer um den Dollar und dessen Status als Reservewährung gestiegen. "Ich denke nicht, dass diese Geschichte fundiert ist, aber sie gereicht, um den Märkten Angst zu machen", erklärt Hug.Die Fundamentaldaten der Finanzmärkte, insbesondere die hohe Aktienkurse und ein wahrscheinlich gutes Wirtschaftswachstum in den USA, deuten Peter Hug zufolge eher auf einen niedrigeren Goldpreis von 1.200 $ oder weniger hin. "Die Tatsache, dass Gold trotzdem bei 1,315 $ notiert, signalisiert meiner Ansicht nach, dass am Markt gewisse grundlegende Sorgen bestehen, und dass das Big Money in Gold investiert ist", meint der Experte.