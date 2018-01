MGX Minerals beruft Christopher Wolfenberg in das Board of Directors

VANCOUVER, 11. Januar 2018 - MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) freut sich, bekannt zu geben, dass Christopher Wolfenberg in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde. Herr Wolfenberg ist Teilhaber der Rechtsanwaltssozietät Fasken Martineau LLP. Vor seiner derzeitigen Position war er Teilhaber von Norton Rose Fullbright. Er leistet ausgewählten Klienten praktische Beratung in den Bereichen Bergbau, Technologie und Energie und war in zahlreichen öffentlichen, privaten und gemeinnützigen Unternehmen und Einrichtungen als leitender Angestellter und Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Herr Wolfenberg verfügt über den Grad eines Bachelor der University of Ottawa in Sozialwissenschaft, einen Bachelor der Queen's University in Rechtswissenschaft und einen Master der Cornell Law School in Rechtswissenschaft. Herr Wolfenberg ist Mitglied der Law Society of Alberta.MGX heißt Herrn Wolfenberg im Board of Directors herzlich willkommen, erklärte Jared Lazerson, der President und CEO von MGX. Seine Erfahrung im Bergbau-, Energie- und Technologiesektor wird unser Führungsteam für unsere Aufgaben im Jahr 2018 und darüber hinaus weiter stärken. Angesichts des Wachstums von MGX wird das Fachwissen von Herrn Wolfenberg in den Bereichen Recht, Finanzen und Corporate Governance einen Beitrag dazu leisten, dass sich MGX zu einem weltweit agierenden Energierohstoff- und Technologieunternehmen entwickeln kann.Das Unternehmen freut sich außerdem, die Einrichtung eines Vergütungs- und Bewertungsausschusses bekannt zu geben, der aus den Directors Christopher Wolfenberg und Lyndon Patrick und dem CFO Michael Reimann besteht. Im Zuge der weiteren Entwicklung der Energietechnologie-Projekte von MGX und des Erwerbs weiterer Energierohstoffe ist die Einrichtung eines Ausschusses zur Überwachung und Evaluierung der Vergütung und Bindung wichtiger Mitarbeiter sowie förmlicher Zusammenschlüsse und die Durchführung von Akquisitionsbewertungen entscheidend für die weiteren Schritte von MGX. MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an hochmodernen Material- und Energieanlagen in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.Jared Lazerson, President & CEOTelefon: 1.604.681.7735Web: www.mgxminerals.comDie Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!