Jordan Roy-Byrne: Gute Chancen im Edelmetallsektor 2018

Jordan Roy-Byrne, Edelmetallanalyst und Herausgeber des Börsenbriefs The Daily Gold, sprach kürzlich mit kitco.com im Rahmen einer Expertenbefragung über seine Prognosen für das Jahr 2018 und darüber, wie er 100.000 $ im Bergbausektor anlegen würde.Eigenen Angaben zufolge bevorzugt der Analyst Investitionen in Junior-Unternehmen und würde das Geld in eine Reihe kleiner, aber vielversprechender Minengesellschaften investieren. Zu seinen Favoriten zählen derzeit Defiance Silver Corp. und Novo Resources Corp. Wichtig sei es dabei, auf mehrere Unternehmen zu setzen, um das Risiko etwas zu reduzieren. "Außerdem würde ich vielleicht auch Silber kaufen", fügt er hinzu.Auf die Frage danach, welcher Faktor 2018 den größten Einfluss auf den Goldpreis haben wird, antwortet Roy-Byrne: "Die Realzinsen, wie immer." Seiner Einschätzung nach könnte die Inflation steigen und die realen Zinsen trotz höherer Nominalzinsen sinken lassen. Für Gold wäre das positiv, ebenso wie eine Korrektur an den Aktienmärkten.Von Investitionen in Bitcoin und andere Kryptowährungen, Staatsanleihen und US-Aktien würde der Analyst in diesem Jahr jedoch die Finger lassen. "Bitcoin hat eine echte Manie ausgelöst, die plötzlich in sich zusammenbrechen könnte", warnt er. "Die US-Staatsanleihen stehen kurz vor einem technischen Einbruch und das Chance-Risiko-Verhältnis der US-Aktien ist sehr schlecht."Im Edelmetallsektor sieht Roy-Byrne nach den zähen Fortschritten im letzten Jahr für 2018 die Chance auf eine bedeutende Aufwärtsbewegung, womöglich in der zweiten Jahreshälfte.© Redaktion GoldSeiten.de