Russlands Gold- und Devisenreserven in der ersten Kalenderwoche

Die Zentralbank der Russischen Föderation hat am gestrigen Donnerstag den aktuellen Wert ihrer internationalen Währungsreserven, einschließlich ihrer Goldbestände, in US-Dollar gemeldet.Den Angaben zufolge setzte sich der Anstieg der letzten Wochen fort: Per 5. Januar 2017 belief sich der Wert der Gold- und Devisenreserven auf 432,6 Milliarden Dollar und erhöhte sich gegenüber der Vorwoche damit um 0,5 Milliarden Dollar. Am 29. Dezember 2017 lagen die Währungsreserven bei 432,1 Milliarden Dollar.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de