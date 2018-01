Ferratum Oyj - Managers' Transactions

____________________________________________

Person subject to the notification requirement

Name: Juhani Vanhala

Position: Member of the Board

Issuer: Ferratum Oyj

LEI: 74370078YLPFWHE33716

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 74370078YLPFWHE33716_20180110150012_2

____________________________________________

Transaction date: 2018-01-09

Venue: BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT (FRAA)

Instrument type: SHARE

ISIN: FI4000106299

Nature of transaction: DISPOSAL

(X) Executed under portfolio or asset management

Transaction Details

(1): Volume: 9 843 Unit price: 31,5 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

