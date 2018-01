Mustang Resources Ltd.: Versicherungsanspruch Abgewickelt

Sydney (ABN Newswire) - Mustang Resources Ltd. (Unternehmen oder Mustang) (ASX: MUS) (OTCMKTS: GGPLF) freut sich mitteilen zu können, dass es die Erlöse aus dem Versicherungsanspruch in Bezug auf Rubine und Korund erhalten hat, die bei dem Raubüberfall auf sein Montepuez Rubin-Projekt im September 2017 gestohlen wurden (siehe ASX-Bekanntgabe vom 26. September 2017).Nach einer Bewertung durch Lloyds Underwriters hat Mustang eine Zahlung in Höhe von 423.650,00 AUD in voller und endgültiger Begleichung der Forderung erhalten.Seit dem Vorfall hat Mustang seine Sicherheitsmaßnahmen und allgemeinen Kontrollen vor Ort verbessert.Die Direktoren von Mustang möchten den Mitgliedern ihres Teams vor Ort bei Montepuez für die Bemühungen zur Planung und Umsetzung der überarbeiteten Sicherheitsmaßnahmen und für ihr Engagement für das Projekt danken.Um die vollständige Bekanntgabe zu lesen, gehen Sie bitte zu: http://abnnewswire.net/lnk/OJGV1KN5Die auf dem Australian Securities Exchange notierte Mustang Resources Ltd. (ASX: MUS) (FRA: GGY) ist ein junger Entwickler und Hersteller von Edelsteinen, der sich auf die kurzfristige Entwicklung des sehr aussichtsreichen Montepuez Rubin-Projekts im Norden von Mosambik konzentriert.Das Montepuez Rubin-Projekt besteht aus drei Lizenzen und mittlerweile einem Abbaurecht, die ein Gebiet von 19.300 Hektar umfassen, das direkt neben dem weltweit größten, von Gemfields Plc im Jahr 2012 entdeckten Rubinvorkommen liegt. Da die Lieferung von Rubinen aus Quellen außerhalb Mosambiks mittlerweile unterbrochen und unzuverlässig geworden ist, ist Mustang in einer Position, aus dem gegenwärtig hohen weltweiten Bedarf nach ethisch hergestellten Rubinen Nutzen zu ziehen, und ein zuverlässiger, beständiger Lieferer von hochwertigen Rubinen zu werden.Das Unternehmen beschleunigt zurzeit sein Arbeitsprogramm am Montepuez Rubin-Projekt. Hier wurden weitläufige sekundäre Lagerstätten entdeckt und eine kostengünstige Großprobenentnahme ist im vollen Gange. Die ersten Rohrubin-Verkäufe sind für den 27. bis 30. Oktober 2017 in Port Louis, Republik Mauritius, im Rahmen eines geschlossenen Angebots von mehr als 350.000 Kt mit Edelsteinqualität geplant.Weitere Informationen auf der Mustang-Website unter http://www.mustangresources.com.au.Medien- & Investorenbeziehungen: Paul ArmstrongE: paul@readcorporate.com.auT: +61-8-9388-1474