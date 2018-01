Vine Lanci: "Mein Kursziel für Gold liegt bei mehr als 1.700 $"

Der weltweit größte Gold-ETF GLD verzeichnete in den letzten Wochen vergleichsweise starke Kapitalabflüsse von rund 10 Milliarden US$. Nach Einschätzung von Vince Lanci, dem Gründer des auf Rohstoffmärkte spezialisierten Finanzdienstleisters Echobay Partners, ist das jedoch kein Grund zur Beunruhigung."Was Sie hier sehen, sind die Verkäufe der Kleinanleger, während größere Fonds derzeit kaufen", erklärte Lanci in einem aktuellen Videointerview mit Daniela Cambone vom Nachrichtenportal kitco.com . "Die Abflüsse sind abhängig von der Zahl der Leute, die Gold verkaufen, um ein neues iPhone oder ihre Rechnungen bezahlen zu können", meint der Marktbeobachter.Bezüglich der künftigen Goldpreisentwicklung ist Lanci bullisch. "Mein Kursziel liegt bei mehr 1.700 $, aber mit 1.700 $ wäre ich zufrieden", sagt er im Interview. "Ich gehe allerdings davon aus, dass der Kurs in den nächsten 12 bis 18 Monaten noch höher klettern wird." Für die aktuelle Rally sieht der Experte in den nächsten drei bis sechs Monaten weiteres Aufwärtspotential von rund 100 $.Lanci weist jedoch auch darauf hin, dass alle Kursziele "nur Zahlen" sind. "Gold wird nicht von den finanziellen Rahmenbedingungen oder vom Angebot bestimmt, sondern von Emotionen", glaubt der Analyst.Das Argument, dass der Goldpreis angesichts steigender Zinsen sinken müsste, hält Lanci zur Zeit nicht für zutreffend. "Die Renditen steigen zwar, aber die Realzinsen sind noch immer niedrig", meint er. "Außerdem birgt eine mit 2% verzinste Anleihe ein größeres Risiko als Gold bei einem Preis von 1.200 $."© Redaktion GoldSeiten.de