Royal Gold scheint bereit für mehr

Das weiterhin königliche Verhalten des nordamerikanischen Unternehmen Royal Gold Inc. bleibt eine unbestreitbare Tatsache. Denn gerade auch der Blick auf das große Chartbild unterstreicht, dass die Bullen keinesfalls geschwächt sind. Zugegebenermaßen erscheinen hier zahlreiche andere Charts diverser Minen in einem wesentlich negativeren Bild. Doch Royal ist eben Royal und somit widmen wir uns im Nachgang den Details.Die Horizontalunterstützung im Bereich von 80,00 bis 81,00 USD erfuhr erst zum Jahresstart einen dynamischen Test. Mit Bravur wurde die Attacke der Bären gemeistert und seither erfolgte eine Stabilisierung über diesem Kurslevel. Mit dem sich ebenfalls in Bestform darstellendem Goldpreis könnte es folglich zur Beendigung der Konsolidierungsphase seit Ende August 2017 kommen.Kurse über 86,43 USD bzw. insbesondere über 88,15 USD dürften dabei weiter stimulierend wirken, sodass es im nachfolgenden zum letzten Zwischenhoch bei 94,39 USD und anschließend bis zur runden Marke von 100,00 USD je Anteilsschein aufwärts gehen sollte. Bei gegenteiliger Entwicklung sollte es nochmals zu einem Test der Marke von rund 81,00 USD kommen.Scheitert hierbei die Standkraft der Bullen, so könnte sich im weiteren Verlauf und bei dem Einbruch unter das Niveau von 80,00 USD, eine weitere Verkaufswelle eröffnen. Speziell unterhalb des Tiefs vom 28. Dezember bei Kursen unter 78,25 USD, dürfte die Lage zunehmend bärische Tendenzen annehmen. Abgaben bis 74,00 USD und insbesondere bis um Unterstützungsbereich rund um 72,50 USD wären dabei wohl kaum zu vermeiden.Es bietet sich abermals eine interessante Möglichkeit bei der Aktie. Insbesondere ein Anstieg über 86,43 USD dürfte weiter antreibend wirken, sodass im Nachgang weitere Zugewinne bis 88,15 USD und darüber hinaus bis zum letzten Bewegungshoch bei 94,39 USD anzunehmen wären.Unterhalb der Abwärtstrendlinie ist das charttechnische Bild natürlich mit einer gewissen Vorsicht zu sehen. Denn der Abwärtsimpuls ist intakt und sofern die Unterstützung von 80,00 USD fallen sollte, könnte es darunter bis 78,25 USD bzw. 74,00 USD in die Tiefe gehen. Selbst Notierungen bei 72,50 USD könnten dann nicht ausgeschlossen werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.