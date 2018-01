TerraX Minerals Inc. erwirbt Liegenschaft Ptarmigan Mine auf Eastbelt

Vancouver - TerraX Minerals Inc. (TSX.V: TXR; OTC Pink: TRXXF; Frankfurt: TX0) gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb der Liegenschaft Ptarmigan Mine, die innerhalb der Liegenschaft Eastbelt auf dem Goldprojekt Yellowknife City liegt (see map here - https://goo.gl/aAz6KR), abgeschlossen hat.Die Ptarmigan Mine (Ptarmigan) war 1941-1942, 1983 sowie 1985-1997 ein Goldproduzent im Goldbezirk Yellowknife. Zugang zur Ptarmigans Hauptader erfolgte über einen Schacht bis zu einer Tiefe von 275 Metern. Sie wurde über eine Streichlänge von 400 Metern abgebaut. Insgesamt wurden auf Ptarmigan 364.874 Tonnen mit 112.213 Unze Gold (durchschnittlich 9,56 g/t Au gewonnen) produziert. Das Gold ist durch Zerkleinerung aufschließbar und in den 1940er wurde über eine Ausbeute von 97-98% berichtet. Der Goldabbau in der Zeit von 1985 bis 1997 bestand aus Gravitations- und Flotationsaufbereitung mit einer berichteten Ausbeute von 94%. Als die Mine 1997 geschlossen wurde, war die Ader noch entlang des Streichens nach Westen hin auf Claims, die nun TerraX gehören, sowie in Fallrichtung unterhalb des Grubenabbaus offen. (Quelle: The Operation History of Mines in the Northwest Territories, R. Silke, 2009; und Treminco Resources Limited, Annual Report 1990).Joe Campbell, CEO von TerraX, sagte dazu: Durch den Erwerb der Liegenschaft Ptarmigan Mine erhält TerraX fast 1 Kilometer Streichlänge entlang des Aderntrends Ptarmigan. Dadurch haben wir nicht nur die Gelegenheit, die Mineralisierung unterhalb und entlang des Streichens der Hauptader der Mine zu erweitern, sondern auch noch parallele Adersysteme zu explorieren, die südlich der Hauptader entdeckt und über die in historischen Dokumenten berichtet wurde, in denen sie als potenzielle Produktionsgebiete identifiziert wurden. Dadurch, dass die Liegenschaft von Yellowknife aus über asphaltierte Straßen zu erreichen ist und Hochspannungsleitungen zum ehemaligen Standort der Mine gelegt worden waren, kann Ptarmigan, bei erfolgreicher Exploration, problemlos wieder zum Leben erweckt werden.Die Liegenschaft Ptarmigan besteht aus einer Mineralkonzession und einem Claim von insgesamt 47 Hektar. TerraX ist nicht dazu verpflichtet, das ehemalige Minengelände zu sanieren. Die Optionsvereinbarung gilt für eine 100-prozentige Beteiligung an der Liegenschaft zu den folgenden Konditionen:- Barzahlungen von insgesamt 5.000 $, zahlbar bei Genehmigung der Optionsvereinbarung durch die TSX-V; und- insgesamt 40.000 ausgegebene TerraX-Aktien bei Genehmigung der Optionsvereinbarung.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Joseph Campbell, dem Chief Executive Officer von TerraX, genehmigt; er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101, Offenlegungsstandards für Mineralprojekte." Die Informationen zum früheren Betrieb von Ptarmigan wurden nicht gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) - erstellt und TerraX sieht die historischen Ergebnisse auf Ptarmigan nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven an. Ausreichende Untersuchungen, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressource oder -reserve zu klassifizieren, wurden noch nicht von einer qualifizierten Person durchgeführt.Das Projekt Yellowknife City Gold (YCG) umfasst aneinander angrenzende Liegenschaften mit einer Fläche von 440 Quadratkilometern unmittelbar nördlich und südlich der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien. Über eine Reihe von Akquisitionen kontrolliert TerraX Minerals Inc. eines der sechs wichtigsten hochwertigen Goldreviere Kanadas. Da das YCG nur 15 km von der Stadt Yellowknife entfernt ist, liegt es in der Nähe von wichtiger Infrastruktur; dies umfasst eine Verkehranbindung, Dienstleister, Wasserkraft und qualifizierte Fachkräfte.Das Projekt YCG befindet sich im viel versprechenden Grünsteingürtel Yellowknife, der 45 km Streichlänge entlang der mineralisierten Hauptzone im Goldrevier Yellowknife umfasst, einschließlich der südlichen und nördlichen Erweiterungen des Schersystems, in dem sich die hochgradigen Goldminen Con und Giant befanden. Das Projektgebiet enthält mehrere Scherungen, in die im Goldrevier Yellowknife bekanntermaßen häufig Goldlagerstätten eingebettet sind, und weist unzählige Goldspuren auf. 