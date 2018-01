U.S. Gold Corp. veröffentlicht neue PEA zu Copper King

King *

Grundszenario

Goldpreis (USD/Unze) 1.275 $

Kupferpreis 2,80 $

(USD/Pfund)



Netto-Cashflow 296,8 Mio. $

Kapitalwert (NPV) mit 178,5 Mio. $

5 %

Abschlag



Interner Zinsfuß (IZF)33,10 %





Investitionsaufwand 113,66 Mio. $

Amortisierung 2,5 Jahre

geplante Lebensdauer ~40.700 Goldunzen/Jahr;

der Mine 17 10.700.000 Pfund

Jahre Kupfer

/Jahr

- Die Neufassung der wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) wurde von Mine Development Associates erstellt- Laut PEA könnte Copper King einen Netto-Cashflow von 296,8 Millionen $ erwirtschaften- NPV erhöht sich auf 178,5 Millionen $ und IZF auf 33,1 %-PEA basiert auf 1275 $ pro Unze Gold und 2,80 $ pro Pfund KupferELKO, 11. Januar 2018 - U.S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU) gibt heute mit Freude bekannt, dass Mine Development Associates (MDA) einen neuen Fachbericht zur historischen wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) für Copper King vorgelegt hat. MDA hat die ursprüngliche PEA am 24. August 2012 veröffentlicht. In der neuen PEA wurde für die Schätzungen der aktuelle Gold- und Kupferpreis herangezogen und die Eigenkosten für die Errichtung der Mine wurden neu berechnet.Eine Kopie des aktuellen Berichts finden Sie hier: https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/usgoldcorp/files/docs/43-101_CopperKing_2017_v4.pdf- Zusammengefasst weist die neue wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) im Basisszenario für Copper King einen Cashflow vor Steuern in Höhe von 296,8 Millionen $ aus.- Für die Wirtschaftsanalyse wurde ein Goldpreis von 1275 $ pro Unze und ein Kupferpreis von 2,80 $ pro Pfund angenommen.- Für die Rohstoffpreise wurde eine Kombination aus Dreijahres-Durchschnittspreisen und zwei Jahren zukünftiger Preise herangezogen.- Kapitalwert (NPV): 178,5 Mio. $- Interne Kapitalverzinsung vor Steuern: 33,1 %- Geschätzter Investitionsaufwand: 113,66 Mio. $- Amortisierung in knapp 2,5 JahrenDie Wirtschaftsanalyse für das Projekt vor Steuern (einschließlich einer vom Bundesstaat Wyoming eingehobenen Gebühr von 5 %) weist einen internen Zinsfuß (IZF) von 33,1 % und einen Kapitalwert (NPV) von 178,5 Millionen $ bei einem Diskontsatz von 5 % aus. Die Erstinvestition in Höhe von 113,66 Millionen $ wird sich in etwas weniger als 2,5 Jahren amortisieren. Die Einnahmen entfallen zu etwa einem Drittel auf Kupfer und zu rund zwei Drittel auf Gold.Das Projekt Copper King ist ein lohnenswertes Projekt, das eine hochgradige Mineralisierung beherbergt, die an der Oberfläche zutage tritt und von einer großen Zone mit geringgradiger Mineralisierung umgeben ist. Es besteht die Möglichkeit, zumindest die geringgradigen Ressourcen zu erweitern. Laut PEA-Studie ergibt sich ein Projekt mit einer Laufzeit von 17 Jahren und einem Investitionsaufwand von 113,7 Millionen $. Über die Lebensdauer des Projekts ist auf Basis der Ertragsannahmen der PEA mit einer Gesamtausbeute von 182 Millionen Pfund Kupfer und 692.000 Unzen Gold zu rechnen. Für das Projekt ergibt sich ein Kapitalwert vor Steuern (5 % Abschlag) von 178,5 Millionen $ und ein interner Zinsfuß von 33,1 %. Diese Ergebnisse deuten auf ein Projekt mit wirtschaftlichem Potenzial hin, für das eine Vormachbarkeits- bzw. Machbarkeitsstudie angezeigt ist.Edward Karr, President und CEO von U.S. Gold Corp., erklärt: Diese PEA zu Copper King belegt nicht nur die robusten Kennzahlen des Projekts, sondern auch den hohen Anlagewert für unser Unternehmen. Unser Geologen- und Technikerteam hat diesen Bericht im letzten Monat intern bewertet und diskutiert und wir sind alle sehr zufrieden, ihn zu veröffentlichen. Copper King wurde im Rahmen unserer Explorations- und Bohrprogramme 2017 kontinuierlich erweitert. Ende 2017 konnte U.S. Gold Corp. ein vier Löcher umfassendes Bohrprogramm abschließen und wird die Ergebnisse in den nächsten Wochen veröffentlichen, wenn wir die Proben zurückbekommen. Zwei der Löcher waren Ergänzungsbohrungen (Stepout-Bohrungen) zur bestehenden und bekannten Mineralisierungslagerstätte. Die Schlussfolgerungen aus der aktuellen PEA stimmen uns sehr optimistisch und wir planen die Erweiterung des Projekts bis zum Stadium der Vormachbarkeit und Produktion. Copper King befindet sich im bergbaufreundlichen US-Bundesstaat Wyoming und der weiteren Projekterschließung steht nichts im Wege. U.S. Gold Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Goldexploration gerichtet ist. U.S. Gold Corp. verfügt über ein Portfolio an Erschließungs- und Explorationskonzessionsgebieten. Copper King befindet sich im Südosten von Wyoming und hat eine historische vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment) durch Mine Development Associates unterzogen. Keystone ist ein Explorationskonzessionsgebiet im Cortez Trend in Nevada, das von Dave Mathewson identifiziert und konsolidiert wurde. Weitere Informationen über US Gold Corp. erhalten Sie unter www.usgoldcorp.gold.U.S.US- Gold Corp. Investor Relations:+1 800 557 4550ir@usgoldcorp.goldwww.usgoldcorp.goldIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chSafe Harbor-Erklärung: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Diese Aussagen sind unter Umständen anhand von zukunftsgerichteten Begriffen wie beispielsweise erwarten, glauben, vorhersehen, geschätzt und beabsichtigen zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. Gold Corp. und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen abweichen. Es gibt eine Anzahl von Faktoren, die dazu führen können, dass die eigentlichen Ereignisse wesentlich von jenen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken infolge von Änderungen des Goldpreises und des Kostenaufwandes in der Bergbaubranche, umwelt- und aufsichtsrechtliche Risiken, Risiken in Zusammenhang mit Junior-Unternehmen, die Explorationsarbeiten durchführen sowie andere Risikofaktoren hinsichtlich US Gold, die im jüngsten jährlichen Geschäftsbericht (Annual Report) in Formular (Form) 10-K, im vierteljährlichen Geschäftsbericht in Formular (Form) 10-Q, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden und unter www.sec.gov abgerufen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Obwohl das Management diese Erwartungen und Annahmen für vernünftig hält, unterliegen sie naturgemäß beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, behördlichen und anderen Risiken, Eventualitäten und Ungewissheiten, die größtenteils schwer vorherzusehen sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.* Vorsorglicher Hinweis für US-Anleger in Bezug auf Mineralressourcen: Wir verwenden auf dieser Webseite möglicherweise bestimmte Begriffe wie gemessene Ressourcen, angezeigte Ressourcen oder abgeleitete Ressourcen, die in den gängigen Richtlinien des Canadian Institute of Metallurgy im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43101) definiert wurden. Wir weisen Anleger in den Vereinigten Staaten darauf hin, dass diese Begriffe von der US-Wertpapierbehörde (United States Securities and Exchange Commission/SEC) nicht anerkannt werden. Die Schätzung von gemessenen und angezeigten Ressourcen ist hinsichtlich deren Existenz und wirtschaftlicher Förderbarkeit mit größeren Unsicherheiten behaftet als die Schätzung von nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven nach den Offenlegungsvorschriften der SEC. Nach US-Normen kann eine Mineralisierung nur dann als Reserve eingestuft werden, wenn festgestellt wurde, dass die Mineralisierung zum Zeitpunkt der Reservenbestimmung aus wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht förderbar ist. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel. US-Anleger werden darauf hingewiesen, nicht darauf zu vertrauen, dass sich gemessene oder angezeigte Mineralressourcen in Reserven umwandeln lassen. Abgeleitete Mineralressourcen sind, was ihre Existenz bzw. wirtschaftliche und rechtliche Förderbarkeit betrifft, mit großen Unsicherheiten behaftet. Man kann nicht davon ausgehen, dass abgeleitete Mineralressourcen zur Gänze oder auch nur teilweise existieren oder aus wirtschaftlicher oder rechtlicher Sicht förderbar sind. Gemäß den kanadischen Bestimmungen stellen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nicht notwendigerweise die Grundlage für Machbarkeitsstudien, Vormachbarkeitsstudien oder andere wirtschaftliche Studien dar, wie dies etwa unter bestimmten Umständen in einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung der Fall ist. Bei einer Veröffentlichung der enthaltenen Unzen handelt es sich um eine Veröffentlichung, die aufgrund der kanadischen Bestimmungen zulässig ist. Die SEC hingegen erlaubt Emittenten für gewöhnlich nur, über Mineralisierungen zu berichten, bei denen es sich nicht um Reserven im Sinne der SEC-Vorschriften handelt, und zwar in Form von Pro-Forma-Mengen und Erzgehalten und ohne Bezugnahme auf Maßeinheiten. Es wird darauf hingewiesen, dass eine wirtschaftliche Erstbewertung vorläufigen Charakter hat und darin auch abgeleitete Mineralressourcen enthalten sind, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um als Mineralreserven von wirtschaftlichem Interesse eingestuft werden zu können. Es ist nicht gewiss, ob die Ergebnisse dieser vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung tatsächlich erzielt werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!