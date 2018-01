Goldrausch oder leichter Anstieg - Jetzt sind die Minenbetreiber gefragt

Seit Dezember steigt der Goldpreis und notiert fest über 1.300 USD/Feinunze. Doch wie bei dem gelben Edelmetall investieren? Physisches Gold, Produkte am Terminmarkt, Minen-Aktien, oder einfach die gesamte Bandbreite der erfolgreichen Minenbetreiber abdecken mit einem ETF. Mehr dazu in dieser Ausgabe ETF Kompakt.Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit ETF-Experten Thomas Meyer zu Drewer von Comstage den NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF, was Sie bei einer Investition beachten müssen und was man vom Goldpreis noch erwarten kann.Zum DAF-Video: Videobeitrag ansehen © DAF Deutsches Anleger Fernsehen AG