Der Fluß schwillt an

Wir gratulieren unserem S&P 500 zum All- Time High

Weitere Abflüsse aus Staatsanleihen:und dieswöchig nun noch akzentuierter aus Immobilienletztere bitte im Vergleich mit dem S&P 500 ansehen, das ergibt erst die Aussage, denn dieser hat ein neues All- Time- High erreichtspeisen andere Assetklassen.Die Gewinner sind Aktien und Edelmetalle, übrigens bisher alle Aktien, die Minen diese Woche nicht wirklich anders, wenn es gute Minenunternehmen sind, als die Standardaktien.Aus China war zu vernehmen, man wolle weniger US- Staatsanleigen oder gar keine mehr kaufen, nur um dies einige Tage später als Mißverständnis zu bezeichnen.Wir verlassen uns da lieber auf die Evolution der offiziellen US- Inflationsdaten und der US CPI kam mit 0,3 vs. 0,2% Erwartung etwas stärker, die Retail Sales in den Erwartungen.Interessant ist, dass aus Asien massiv EUR- Käufe ersichtlich sind und dies ganz ungeschminkt zu Asiatischen Börsenhandelszeiten, wodurch dieser wieder stieg und eine ansonsten in realem Geld hervorragende Metallwoche zu einer nur guten machte, wenn man in EUR rechneteAuffällig ist aber, dass das, was hier gekauft wird, dort, wo nutzbar nicht auftaucht, nicht in EUR Anleihen (Bund Chart siehe oben) und nicht im DAX