Der große potentielle Katalysator für Gold im Jahr 2018

Die Erholung im Edelmetallsektor hält weiter an. Am Freitag stieg der Goldpreis auf ein neues Hoch von 1.340 $/oz. Die Aktien der Goldunternehmen kletterten gemessen am HUI Gold Bugs Index und am GDX ebenfalls auf ein neues Hoch, dicht gefolgt von den Juniors im Goldsektor sowie vom Silberkurs. Unter guten Tradern heißt es oft, dass erst die Kursbewegung erfolgt und dann der Grund dafür nachgeliefert wird. Am Goldmarkt haben wir immer versucht, die Hintergründe der Preisschwünge zu analysieren, um zwischen reflexartigen Reaktionen des Kursen und solchen Bewegungen unterscheiden zu können, die tatsächlich Teil eines echten Bullenmarktes sind. Aktuell hat der Markt womöglich begonnen, einen wichtigen potentiellen Katalysator zu erkennen, der 2018 zum Ausbruch des Goldpreises nach oben führen könnte.In Bezug auf Gold und die Anleihen hat sich in den letzten Monaten ein wichtiger Wandel vollzogen. Zuvor bestand zwischen den Kursen der beiden Assets eine positive Korrelation. Wenn die Renditen sanken, legte Gold zu, und wenn die Renditen stiegen, geriet der Goldkurs unter Druck. Diese Beziehung können wir typischerweise immer dann beobachten, wenn die Inflation niedrig und konstant ist. Jetzt sehen wir jedoch, dass die langfristigen Anleihen, insbesondere die 10-jährigen US-Treasuries, auf einen Einbruch zusteuern, während Gold kurz vor einem Ausbruch nach oben steht. Werfen wir also einen Blick auf die Korrelation der beiden Assets in den jeweils letzten 50 bzw. 200 Tagen, die unten im folgenden Chart zu sehen ist.Wie wir bereits früher erklärt haben sind steigende langfristige Renditen bullisch für Gold, wenn sie sich schneller erhöhen als die kurzfristigen Zinsen. In diesem Fall wird die Zinsstrukturkurve steiler und deutet auf steigende Inflation hin.Aktuell könnten höhere langfristige Renditen den Goldkurs auf mehrere Arten unterstützen. Zum einen steigern sie die Attraktivität von Anleihen gegenüber Aktien für all jene Investoren, die ein regelmäßiges Einkommen erzielen möchten. Zum anderen werden die steigenden Zinsen die überschuldete Wirtschaft und die Regierung letztlich in Schwierigkeiten bringen, da sie die Zinskosten in die Höhe treiben. Das Kreditwachstum könnte sich verlangsamen. An welchem Punkt das geschehen wird, bleibt noch abzuwarten. Eine Rendite von 3,00% auf die 10-jährigen US-Staatsanleihen könnte die kritische Schwelle darstellen.Auf den ersten Blick erscheint es widersprüchlich, aber höhere langfristige Zinsen können unter den aktuellen Umständen und bei steigender Inflation tatsächlich sehr bullisch für Gold sein. Grund dafür ist die Verschuldung. Wenn sich das höhere Zinsniveau schließlich negativ auf die Wirtschaft und die staatliche Haushaltsbilanz auswirkt, werden weitere Eingriffe und Monetarisierungen durch die Zentralbank notwendig, um die Zinsen wieder zu senken. Geschieht dies vor dem Hintergrund steigender Inflationsraten, könnte es den Goldpreis in den kommenden Jahren auf 2.000-3.000 $ klettern lassen.Der drohende Einbruch der langfristigen Anleihekurse könnte der entscheidende Katalysator für einen Ausbruch nach oben im Edelmetallsektor sein, Warten Sie nicht zu lange mit Ihren Käufen, denn die Aktien der Goldunternehmen notieren derzeit noch auf einem historisch niedrigen Niveau und sind unglaublich günstig. Wählen Sie die Junior- und Explorationsunternehmen aus, deren Aktienkurse auf das Fünf- oder Zehnfache steigen könnten, wenn der Goldpreis seinen Widerstand durchbricht und Kurs auf das Hoch von 2011 nimmt.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 06. Mai 2015 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.