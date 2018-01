Tops und Flops im Rohstoffsektor 2017 - interaktive Infografik

© U.S. Global Investors

Die auf Edelmetalle und Rohstoffe spezialisierten Vermögensverwalter von U.S. Global Investors haben ihr "Periodensystem der Rohstofferträge" auf den neusten Stand gebracht. Die interaktive Grafik zeigt, welche Rohstoffe und Edelmetalle in den letzten zehn Jahren jeweils die besten Kursgewinne verzeichneten - und welche Assets die schlechteste Performance ablieferten.Klar an der Spitze des Rohstoffsektors stand im vergangenen Jahr Palladium mit einem Anstieg um 56,25%. Auch im Durchschnitt der letzten zehn Jahre liegt das Metall auf dem ersten Platz. Am schlechtesten entwickelte sich dagegen der Preis von Erdgas - sowohl 2017 als auch insgesamt in allen Jahren seit 2008.Gold lag mit einem Plus von 13,09% im vergangenen Jahr im mittleren Bereich der Rohstoffsektors. Das gelbe Metall sticht jedoch als das Asset mit der geringsten Volatilität in den letzten zehn Jahren hervor.Insgesamt war die Entwicklung der Edelmetalle 2017 positiv, da alle Preise im Jahresverlauf stiegen. Die Unterschiede waren dennoch gravierend, denn während der Kurs von Palladium in die Höhe schoss, erhöhte sich der Platinpreis nur unwesentlich (+2,99%). Zudem bleibt festzustellen, dass zahlreiche Basismetalle wie Aluminium, Kupfer, Zink und Nickel deutlich größere Kursgewinne verzeichneten als Gold und Silber.Die interaktive Infografik finden Sie unter diesem Link © Redaktion GoldSeiten.de