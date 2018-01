ScotiaMocatta: Gold könnte nach oben ausbrechen

Die Analysten von ScotiaMocatta, der Edelmetallhandelsabteilung der kanadischen Scotiabank, schätzen die aktuelle Marktlage im Edelmetallsektor bullisch ein. Dies geht aus der aktuellen Ausgabe des monatlichen Newsletters " Metal Matters " hervor.Darin schreiben die Analysten, dass sich der Rohstoffsektor derzeit im Allgemeinen wieder zunehmender Beliebtheit unter den Investoren erfreut. Die Stärke der jüngsten Goldrally sei dennoch überraschend gewesen, da das steigende Zinsniveau in den USA, die boomenden Aktienmärkte und die scheinbare Gleichgültigkeit der Anleger gegenüber geopolitischen Risiken eigentlich für Gegenwind am Goldmarkt sorgen sollten. Gerade die positive Entwicklung anderer Sektoren könne jedoch zur Folge haben, dass die Anleger verstärkt Gold als Absicherung kaufen - für den Fall, dass die Märkte überkauft werden und nach unten korrigieren.Zudem sei anzunehmen, dass die Inflation aufgrund der guten Entwicklung der Weltwirtschaft und der steigenden Rohstoffpreise zunimmt, was sich negativ auf die Aktien- und Anleihemärkte auswirken könnte. "Ein Grund mehr, sich gegen nachteilige Kursbewegungen abzusichern, insbesondere angesichts der Gefahr, dass bestimmte geopolitische Konflikte eskalieren", schreiben die Experten. Vor allem die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea bereiten ihnen Sorgen. Aber auch die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran sowie zwischen den USA und dem Iran könnten sich plötzlich weiter verschlechtern und die Nachfrage nach dem Safe-Haven-Asset Gold erhöhen.Aus technischer Sicht würde ein Anstieg des Goldpreises über das September-Hoch bei 1357,50 $ und über die Widerstandslinie bei 1.366 $ nach Einschätzung der Analysten darauf hindeuten, dass der Kurs die Bildung einer Basis beendet hat und nach oben aus dem langfristigen Chartmuster ausbricht."Eine umfangreichere Absicherung des Portfolios in Form von Goldkäufen erscheint vernünftig, wenn man bedenkt, dass andere Märkte einen überkauften Zustand erreichen könnten, und dass zudem beträchtliche geopolitische Risiken bestehen", fassen die Analysten ihren Bericht zusammen.© Redaktion GoldSeiten.de