Tom Clouds Edelmetall-Update: Prognosen für 2018

In seinem aktuellen Video-Update zieht der Edelmetallexperte Tom Cloud die Bilanz des letzten Jahres und vergleicht seine eigenen Prognosen mit den tatsächlichen Entwicklungen. Zudem wagt er einige Vorhersagen zu den Trends an den Gold- und Silbermärkten im neuen Jahr.Anfang 2017 hatte Cloud einen Anstieg des Goldpreises um etwa 10% im Jahresverlauf prognostiziert. Tatsächlich legte der Kurs 13,5% zu. In diesem Jahr rechnet er erneut mit einem Kursgewinn von mindestens 10%. Seiner Einschätzung nach wird sich das Plus wahrscheinlich sogar auf rund 15% belaufen. "Zahlreiche Faktoren sind positiv für Gold, einschließlich der überbewerteten Aktienmärkte", sagt Cloud.Eine grundlegende Wende könnte durch eine Golddeckung der chinesischen Währung eingeleitet werden, doch selbst falls es nicht dazu kommt, ist die schwache Entwicklung des Dollars Tom Cloud zufolge weiterhin bullisch für Gold. Seinen Angaben nach steigt der Goldkurs im Schnitt 8%, wenn der Dollar 1% fällt. "Im letzten Jahr ist der Dollar gegenüber einem Fremdwährungskorb mehr als 3% gesunken, daher wäre mit einem Anstieg des Goldpreises um 24% zu rechnen gewesen", sagt der Marktbeobachter. "Das werden wir dieses Jahr aufholen."Enttäuschend sei dagegen die Performance von Silber im vergangenen Jahr gewesen. Tom Cloud hatte mit einem Plus von 15% gerechnet, doch das weiße Metall legte in den letzten zwölf Monaten nur 5,1% zu. "Das ist kein schrecklich schlechtes Ergebnis, aber es lässt Raum für größere Gewinne 2018", meint Cloud. "Silber wird in diesem Jahr das Metall Nr. 1 sein", glaubt er. "Es wird mindestens 15% steigen."Tom Cloud rät dazu, nicht mehr lange mit Edelmetallkäufen zu warten, da die Aufgelder auf Gold- und Silbermünzen derzeit sehr niedrig sind. Seiner Einschätzung nach wird das nicht so bleiben.Anschließend kommt der Experte auch auf die Platingruppenmetalle zu sprechen. Mit seiner Vorhersage, dass Palladium 2017 die stärkste Performance zeigen würde, hat Tom Cloud recht behalten. In diesem Jahr sieht er für das Metall weiteres Aufwärtspotential von 15-20%.© Redaktion GoldSeiten.de