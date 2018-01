Golden Dawn Minerals Inc. schließt Entwässerung auf Edelmetallprojekt Greenwood ab

Vancouver, 15. Januar 2018 - Wolf Wiese, President & CEO von Golden Dawn Minerals Inc. (TSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A; OTC: GDMFR GDMRF) (das Unternehmen oder Golden Dawn) berichtet über den aktuellen Stand auf dem Edelmetallprojekt Greenwood, das 500 km östlich von Vancouver, B.C, am Highway Nr. 3 liegt. Das Edelmetallprojekt Greenwood ist rund 15.400 Hektar groß und beherbergt 31 historische Minen sowie drei Minen, die aktiv vom Unternehmen erschlossen werden.Die Entwässerung der Mine Lexington ist jetzt abgeschlossen. Das Unternehmen berichtet, dass die Untertage-Minenanlagen in hervorragendem Zustand sind und es keine größeren Steinschläge oder einsturzgefährdeten Böden gibt. Außerdem sind auch das östliche Stollenmundloch und die Fallstrecke sowie die unterirdische Hauptförderstrecke in hervorragendem Zustand. Anfang 2018 wird das Mundlochgewölbe mit neuem Holz restauriert. Ein dritter Zugang zur Mine, der Zugang für die Frischluftzufuhr, erhielt einen neuen Fahrtschacht. Die Mechanikerwerkstatt und andere Gebäude wurden renoviert.Die nächsten Schritte, um den Betrieb wieder aufnehmen zu können, sind die Installation von, unter anderem Druckluft- und Wasserversorgung, Elektrizität und Belüftung, die über das westliche Mundloch erfolgen sollen. Erste technische Arbeiten, einschließlich geologischer Kartierung und Probenahmen auf der freigelegten Mineralisierung, sollen noch diesen Monat beginnen. Eine Beratungsfirma im Bereich Bergbautechnik erarbeitet derzeit einen detaillierten Minen- und Ablaufplan. Nach diesen ersten Arbeiten und zeitgleich mit der Sanierung der Verarbeitungsanlage Greenwood soll die Verarbeitungsanlage bis zum zweiten Quartal dieses Jahres beschickt werden können.Die Verarbeitungsanlage wird erst dann richtig beschickt, wenn die Abbautätigkeiten beginnen, um mit der Produktion von Gravity Gold und Gold-Kupfer-Flotationskonzentraten zu beginnen. Die restlichen Start-up-Kosten werden auf rund 2 Mio. $ geschätzt. Das Projekt soll in der zweiten Jahreshälfte vollständig in Produktion sein.Das Unternehmen erwägt die Installation einer Erzsortieranlage, um den Gehalt des Materials, das an die Verarbeitungsanlage Greenwood geschickt wird, zu erhöhen. Ein allererster Test (vor Konzentration) erfolgte im Dezember in Kentucky, USA, mit Material, das 2008 abgebaut worden war. Das sortierte Material wurde beprobt und zur Analyse nach Lakefield, Ontario, geschickt. Die Ergebnisse werden zeigen, ob diese Methode effektiv ist.Die Explorationsbohrungen auf dem Konzessionsgebiet Golden Crown gingen bis zum 11. Dezember 2017 und die Probenergebnisse für Abschnitte aus den letzten 14 Bohrlöchern stehen noch aus. Das Unternehmen möchte die Bohrungen nordwestlich des Konzessionsgebiets Golden Crown entlang einer mineralisierten Zone von 3 Kilometern auf dem Konzessionsgebiet J.D., wo das umfangreiche Prospektionsprogramm des letzten Jahres hohe Goldwerte über eine Breite von einem Meter in Gesteinsproben ergeben hat (siehe Pressemitteilung vom 18. Oktober 2017), wieder aufnehmen.Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Dr. Mathew Ball, P.Geo, Chief Operating Officer des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 genehmigt.Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden verkündet das Unternehmen außerdem den Abschluss einer Privatplatzierung von 337.500 $ durch die Ausgabe von 1.500.000 Einheiten zu einem Preis von je 0,225 $. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Aktien-Kaufwarrant, der innerhalb von zwei Jahren in eine Stammaktie zum Preis von 0,30 $ umgewandelt werden kann. Quorum Capital Inc., das sich im vollen Besitz des Presidents des Unternehmens befindet, ist alleiniger Investor dieser Finanzierung. Es sind keine Vermittlungsgebühren zu zahlen.Für das Board of Directors: Golden Dawn Minerals Inc. Für das Board of Directors: Golden Dawn Minerals Inc. 

Wolf WiesePresident & CEO 