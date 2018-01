RNC Minerals Inc: +47%

Wie irrational der Markt bei uns im Rohstoffsektor wirklich ist, haben wir gestern eindrucksvoll bei RNC Minerals gesehen.Die Aktie gab bekannt, dass man alle Schritte einleiten wird, um das Dumont Nickel-Kobalt-Projekt in 2019 in Produktion zu bringen, bzw. mit der Konstruktion beginnen möchte ( Link ).Seit Monaten rede ich mir den Mund fusselig, dass RNC auf Dumont nicht nur eines der größten unentwickelten Nickelvorkommen der Welt hat, sondern auch eine der größten Kobalt-Vorkommen der Welt.Doch kein Mensch hat sich das richtig angesehen.Da RNC gestern die Meldung veröffentlicht hat und auch einmal Vergleiche mit anderen Kobalt-Nickel-Vorkommen vorlegte, ist der Markt mit einem Urknall geweckt worden.Die Aktie startete rund 12% fester mit gutem Volumen, doch dann kam es zu einem massiven Sprung bei Umsatz und Kurs nach oben.Über 10 Millionen Aktien alleine an der TSX-Venture und die Aktie konnte auf Tageshoch bei 0,25 CAD mit einem Tagesgewinn von mehr als 47% aus dem Handel gehen.Das alles basierte auf Informationen, die schon lange bekannt waren, jedoch keiner wahrgenommen hat (außer uns vielleicht).Ich hoffe, das war das Erwachen unserer RNC. Wer sich mit mir durch die Leidenszeit gekämpft hat, kann nun wieder lächeln.Wenn die Aktie mal läuft, dann kann es heftig werden.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.