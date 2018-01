Nach Rekordhoch: Weitere Kursgewinne bei Palladium möglich?

Nachdem der Preis für Palladium gestern bei 1.139,68 $ je Unze ein neues Allzeithoch erreicht hat, steigt das Risiko einer Korrektur. Wie Bloomberg berichtete, basiert der Kursanstieg jedoch auf fundamentalen Marktfaktoren."Die Rally scheint etwas übertrieben zu sein, aber das schließt eine weitere Aufwärtsbewegung um 150 $ oder 200 $ nicht aus", kommentierte Nikos Kavalis vom Marktforschungsunternehmen Metals Focus Inc. die Preisentwicklung. Gestützt wird der Palladiumkurs seinen Angaben nach durch "eine enorme Nachfrage im Fernen Osten".Die jährliche Fördermenge an Palladium reicht dem Artikel zufolge schon seit 2012 nicht mehr aus, um die Nachfrage zu decken. Im letzten Jahr sei das Defizit am Palladiummarkt sogar auf 1,6 Millionen Unzen angewachsen, nachdem es 2016 bereits 1,2 Millionen Unzen betrug. Da das Edelmetall als Nebenprodukt bei der Gewinnung von Platin und Nickel anfällt, ist es zudem schwierig die Angebotslage zu verbessern.Der Großteil des weltweit produzierten Palladiums (77,5%) wird in der Automobilindustrie zur Herstellung von Katalysatoren verwendet. Es ist zwar prinzipiell möglich, Palladium durch Platin zu ersetzen, aber die Umrüstung der Anlagen ist sehr kostenintensiv. Der Rohstoffanalyst Bernard Dahdah von Natixis SA glaubt daher, dass die Autohersteller nur dann auf Platin umsteigen werden, wenn sie sich sicher sind, dass Palladium auch langfristig das teurere der beiden Metalle bleibt.Am Angebotsdefizit wird sich also vorerst nicht ändern. Nach Einschätzung von Dahdah könnte der Kurs dennoch auf etwa 1.040 $ fallen, wenn die spekulative Nachfrage sinkt. Langfristig sei mit einem Rückgang der industriellen Nachfrage zu rechnen, wenn sich der Marktanteil der Elektroautos weiter erhöht.© Redaktion GoldSeiten.de