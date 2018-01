ETF Securities: Goldrally wird nicht von Dauer sein

Nach der jüngsten Rally am Goldmarkt könnte der Kurs vorerst eine Atempause einlegen. "Die Trader realisieren derzeit ihre Gewinne", erklärte Nitesh Shah, Direktor und Rohstoffstratege bei ETF Securities, heute gegenüber CNBC . Der Anstieg des Goldpreises sei in erster Linie auf den schwächeren Dollar zurückzuführen gewesen.Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf rechnet der Marktexperte mit einer Erholung des Dollars aufgrund steigender Zinssätze in den USA. "Das wird den Goldpreis negativ beeinflussen", so Shah. "Gegen Ende des Jahres wird der Goldpreis wahrscheinlich eher im Bereich von 1.280 $ liegen."Die saisonalen Nachfragemuster hätten den Goldkurs nach Ansicht einiger Marktbeobachter bereits im dritten und vierten Quartal 2017 unterstützen sollen. Nitesh Shah zufolge lässt sich das Ausbleiben dieser Unterstützung im vergangenen Jahr jedoch auf die starke Variationen der Muster zurückführen. "Es existieren saisonale Muster, aber diese werden von der Reaktion der Märkte auf das aktuelle Preisniveau überlagert", erklärt der Experte. Als niedrig wahrgenommene Kurse führen seinen Angaben nach beispielsweise zu mehr Schmuckkäufen, insbesondere in Indien, während höhere Kurse diese Nachfrage wieder abebben lassen.Nitesh Shah sagt, dass Gold natürlich einen gewissen Status als Safe-Haven-Asset hat und von den Investoren immer dann bevorzugt wird, wenn internationale Spannungen aufflammen. Es könnte daher bei jedem Ereignis dieser Art zu einem deutlichen Anstieg der Goldkäufe kommen. "Es handelt sich dabei aber um ein stetiges Auf und Ab", gibt der Experte zu bedenken. "Die Zuflüsse sind meist nur vorübergehend."© Redaktion GoldSeiten.de