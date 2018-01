Zijin Mining - Attacke der Bullen eröffnet Chancen

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der Anstieg über das Level von 0,32 EUR ließ die Aktie des chinesischen Minenunternehmens Zijin Mining Group Co. Ltd. zuletzt bis hin zur Region von 0,38 EUR ansteigen. Nach einer nunmehr vorstellbaren Konsolidierung, ggf. als Pullback bis 0,32 EUR, könnte es im Nachgang bis zur nächsten Zielzone von 0,40 bis 0,42 EUR hinaufgehen. Es bleibt spannend und die Bullen versuchen sich tatsächlich an der getitelten Attacke die bereits lang andauernde Range aufzulösen.Um auch der Gegenseite eine Option einzuräumen, bedarf es eines stärkeren Durchschlags des Levels von 0,32 EUR. Vorsicht wäre hierbei mit einem Rückgang unter 0,30 EUR angebracht, sodass im weiteren Verlauf wieder Verluste bis 0,24 EUR und darunter bis 0,20 EUR auf die Agenda rücken könnten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.