Mawson Resources: Verlängerung der Genehmigung Kairamaat 2-3 in Rajapalot, Finnland

Vancouver, 16. Januar 2018 - Mawson Resources Ltd. ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX: MAW, Frankfurt: MXR, Pinksheets: MWSNF) meldet die Verlängerung der Explorationsgenehmigung Kairamaat 2-3, die Teil des Projektgebiets Rajapalot ist, durch die finnische Bergbaubehörde, TUKES, am 12. Januar 2018.Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lage von Kairamaat 2-3 hinsichtlich zu Mawsons Explorationsgebiet im Projekt Rompas-Rajapalot in Finnland- Unverzüglicher Beginn des Winterkernbohrprogramms gemäß der Konditionen der früheren Explorationsgenehmigung;- Wiedergewährung der gesamten 1.462 Hektar umfassenden Explorationsgenehmigung für weitere 2 Jahre (Abbildung 1) gemäß der spezifischen von Mawson durchgeführten Umweltbewertungen.- Die Genehmigung definiert Explorationsverfahren, die innerhalb der Gebiete Natura 2000 durchgeführt werden können, einschließlich aber nicht darauf beschränkt Kernbohrungen auf 128 Bohrstellen während des Winters zuzüglich Kernbohrungen auf 12 Bohrplätzen während des Sommers mittels eines tragbaren Bohrgeräts, eines lufttransportfähigen oder mit einem Raupenfahrzeug (Gummiraupen, maximales Gewicht von 7.500kg) transportierbaren Bohrgeräts.- Keine mechanischen Arbeitsprogramme während der Brutzeiten und der Otter- oder Froschpaarungszeiten zwischen dem 1. Mai und 31. Juli.Herr Hudson, Chairman und CEO, sagte: "Mawson hat zur Bewertung und Planung der Arbeitsprogramme mit den finnischen Bergbau- und Umweltbehörden wieder eng zusammengearbeitet, um nur eine minimale Störung in den Gebieten mit großer Artenvielfalt zu gewährleisten. Wir verstehen die Verantwortung, die uns durch diese Entscheidung übertragen wurde und wir werden gewährleisten, dass unsere Arbeit gemäß der globalen bewährten Verfahren durchgeführt wird. Die Bohrgeräte werden in den nächsten Wochen nach Rajapalot transportiert, sobald die Eisstraßen angelegt wurden. Die Kernbohrungen auf East Rompas, 8km westlich, sind weiterhin im Laufen."Gemäß des finnischen Berggesetzes können in Finnland nach dem ersten Verlängerungszeitraum von bis zu vier Jahren die Explorationsgenehmigungen für jeweils weitere drei Jahre bis zu einer Gesamtzeit von 15 Jahren verlängert werden. Die Explorationsgenehmigung Kairamaat 2-3 für das Gebiet wurde Mawson zuerst im Oktober 2011 als Explorations-Claims gemäß einer älteren Fassung des Berggesetzes gewährt und dann im Juni 2014 verlängert.Die qualifizierte Person für Mawsons finnische Projekte, Dr. Nick Cook President von Mawson und Mitglied des Australasian Indstitute of Mining Metallurgy, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und verifiziert.(TSX: MAW, Frankfurt: MXR, Pinksheets: MWSNF) Mawson Resources Ltd. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Mawson hat sich als ein führendes Explorationsunternehmen in der nordischen Arktis profiliert. Der Fokus sind die Vorzeigegoldprojekte Rompas und Rajapalot in Finnland.Mawson Resources Ltd.Mariana Bermudez (Canada), Corporate Secretary1305 - 1090 West Georgia St.Vancouver, BC, V6E 3V7Tel. +1-604-685 9316,info@mawsonresources.comwww.mawsonresources.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHNeckarstraße 45, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.