Tudor Gold Corp.: 1,78 g/t Gold über 149,1 m bei Treaty Creek, darunter 59,2 m mit 2,84 g/t Gold

Hole-IFrom (m) To (IntervalAu Ag (Cu (

D m) (m)* (g/tg/t)%)

)





CB-17-166.00 187.21.00 1.03 166.0.01

08 00 00 9





includ166.00 182.16.50 1.27 1.540.01

ing 50 3





CB-17-0.00 8.008.00 1.08 2.560.01

09 1





32.00 266.234.00 0.62 3.320.03

00 1





includ51.50 105.52.50 0.68 1.630.01

ing 50 3





includ117.50 144.27.00 1.07 9.860.06

ing 50 9





includ150.50 191.40.50 0.83 1.550.02

ing 00 3





275.00 288.13.50 1.21 5.200.02

50 0





438.50 447.9.00 0.80 1.500.00

50 3





518.00 549.31.50 0.98 1.860.00

50 9





CB-17-211.50 244.33.00 0.78 1.5 0.01

10 50 2





includ222.00 241.19.50 1.16 1.720.01

ing 50 4





252.00 268.16.50 1.97 1.370.00

50 6





CB-17-No Significan

11 t

Values



CB-17-147.00 151.4.50 1.27 0.600.00

13 50 1





468.00 495.27.00 1.03 1.660.02

00 8





CB-17-184.50 210.25.50 0.73 2.370.01

14 00 0





CB-17-220.00 230.10.70 1.02 1.2 0.00

15 70 7





242.90 256.13.70 1.22 4.5 0.00

60 3





CB-17-236.00 257.21.00 1.10 0.810.00

16 00 3





327.50 333.6.00 0.78 0.580.00

50 1





CB-17-25.50 39.013.50 0.60 0.560.00

17 0 1





CB-17-172.80 242.70.10 1.01 2.0 0.00

18 90 5





349.60 381.31.90 0.66 0.8 0.00

50 6





401.40 421.19.80 0.68 9.7 0.14

20 9





CB-17-2.00 47.045.00 1.33 21.90.01

19 0 0





includ12.50 39.527.00 1.89 24.90.01

ing 0 0 1





125.00 131.6.00 1.42 1.8 0.00

00 6





CB-17-5.20 34.128.90 0.80 3.0 0.02

20 0 9





121.00 130.9.10 0.99 2.6 0.00

10 5





148.40 182.33.60 0.76 1.2 0006

00





includ160.60 182.21.40 1.10 1.520.00

ing 00 4





210.90 252.41.10 0.56 1.8 0.01

00 0





CB-17-12.50 26.013.50 0.62 1.4 0.00

21 0 3





includ12.50 17.04.50 1.22 3.670.00

ing 0 5





69.50 156.87.00 0.33 0.7 0.00

50 8





CB-17-3.50 11.07.50 1.71 7.7 0.01

22 0 4





137.00 161.24.00 0.71 3.0 0.00

00 8





167.00 195.28.50 0.66 1.3 0.00

50 6





CB-17-2.10 12.210.10 1.46 1.1 0.00

23 0 5





CB-17-3.00 13.610.60 1.78 1.8 0.00

25 0 3





39.60 59.419.80 1.41 6.1 0.04

0 2





74.60 86.812.20 0.81 2.7 0.00

0 5





275.80 348.73.10 0.52 0.7 0.00

90 4





CB-17-97.80 246.149.10 1.78 2.8 0.00

26 90 9





includ97.80 157.59.20 2.84 4.300.01

ing 00 1





301.70 329.27.50 0.84 3.2 0.01

20 2

Vancouver, 15. Januar 2018 - Tudor Gold Corp. (FSE: TUC) (das "Unternehmen" oder "Tudor Gold") freut sich, Ergebnisse von weiteren 17 des 27 Bohrlöcher umfassenden 2017er Bohrprogramms auf der Copper Belle-Zone bei den Treaty Creek Konzessionsflächen im Nordwesten von British Columbia zu berichten.Die Zusammenfassung der Ergebnisse in der nachstehenden Tabelle enthält die bisher vielversprechendsten Golddurchschneidungen (gold intersections). Das Bohrloch CB-17-26 lieferte eine Goldvererzung mit 1,78 g / t Gold über 149,1 Meter (von 97,8 bis 246,9 Meter Tiefe), einschließlich eines 59,2 Meter Intervalls mit 2,84 g / t Gold (von 97,8 bis 157 Meter Tiefe). Bisher enthielten 15 der 16 gebohrten Löcher bei Copper Belle eine prominente Mineralisierung, die die Größe dieser potenziellen Lagerstätte weiter vergrößert und die Fläche der Ressourcenschätzung für diese Zone vergrößert.* Wahre Mächtigkeiten der Mineralisierung wurden nicht bestimmt.Walter Storm, der Präsident und CEO, erklärte: "Das herausragende Intervall der Goldmineralisierung im Bohrloch CB-17-26 (1,78 g / t Gold über 149 Meter) enthält den höchsten durchschnittlichen Golderzgehalt, der bisher in der Porphyr-Mineralisierung auf dem Treaty Creek Projekt verzeichnet wurde. Die Ergebnisse zählen gleichzeitig zu den besten hochgradigsten Bohrergebnissen, die in den vergangenen 15 Jahren bei mehreren Porphyr-Zielen (mit hunderten Bohrlöchern) auf den angrenzenden KSM und Brucejack-Snowfield Projekten von Seabridge Gold bzw. Pretium Resources verzeichnet werden konnten. Diese Projekte sind auch Teil des großen hydrothermalen "Sulphurets" - Systems.Die Tatsache, dass wir diese Erzgrade bereits in unserem zweiten Jahr nach dem Erwerb von Treaty Creek erreicht haben, spricht sowohl für das Potenzial der Konzessionsflächen als auch für das Fachwissen unserer geologischen Mitarbeiter. Das Bohrloch wird dazu dienen, unsere Exploration bei Copper Belle im Jahr 2018 weiter voranzutreiben, sowie das über 3 km lange Gebiet zwischen der Copper Belle und der Iron Cap Zone von Seabridge Gold im Süden unseres Projekts weiter zu erkunden. Dieses Gebiet weist auch starke magnetotellurische Anomalien auf."Das 2017er Ressourcen-Abgrenzungs-Bohrprogramm bei Copper Belle umfasste 27 Bohrlöcher mit Bohrtiefen von bis zu 700 Metern (über ca. 13.722 Meter Länge) und Abstufungsbohrungen (step-out) mit 50 Meter Intervallen, wo dies die Topographie zuließ. Es stehen noch Ergebnisse von zusätzlichen Bohrlöchern aus dem 2017er Bohrprogramms bei Copper Belle aus. Die Bohrlöcher wurden schräg zum nordwestlichen Sturz der Hauptmineralisierungszone ausgerichtet. Ein Block mit abgegrenzter Mineralisierung wird die Grundlage für eine vorläufige Ressourcenschätzung bilden. Alle Bohrlöcher wurden an 25 Meter Stationen unter Verwendung eines Reflex-Multi-Shot-Geräts an Bohrlöchern vermessen.Das Magnetotelluric Geophysical Survey-Programm (MT Survey) im Jahr 2016 wurde effektiv als Leitfaden für das Bohrprogramm verwendet. Die MT-Vermessung deutet darauf hin, dass die Mineralisierung weiterhin in Richtung Südwesten in Richtung der Iron Cap-Lagerstätte von Seabridge Gold Inc. verläuft. Die MT-Vermessung deutet ebenfalls darauf hin, dass sich die mineralisierte Zone in alle Richtungen fortsetzt. Tudor Golds Bohrprogramm im Jahr 2017 befand sich fünf Kilometer nördlich der Lagerstätte Iron Cap. Es ist im 2018er Bohrprogramm beabsichtigt, Step-Out Bohrungen in südliche Richtung durchzuführen, um festzustellen, ob es eine Beziehung zwischen den beiden Gebieten gibt.Bohrlochproben wurden von Activation Laboratories Ltd. in Kamloops, BC, untersucht. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Vorlage von Leerproben, zertifizierten Standards und Doppelproben überwacht, die von Tudor Gold-Mitarbeitern in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom eingefügt werden. Das Qualitätssystem von Activation Laboratories entspricht den Anforderungen der internationalen Normen ISO 17025: 2005.Die qualifizierte Person für das Treaty Creek-Projekt ist James McCrea, P.Geo. im Rahmen des National Instrument 43-101. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen gelesen und genehmigt, die die Grundlage für die Offenlegung in dieser Pressemitteilung bilden.Tudor Gold freut sich darüber hinaus bekannt zu geben, dass mit AviTerra Consulting Inc. ein Vertrag zur Entwicklung und Implementierung von Marketing- und Kommunikationsprogrammen für Investoren und zur Steigerung der Marktbekanntheit abgeschlossen wurde. Der Vertrag läuft über zwei Jahre zu monatlichen Kosten in Höhe von fünftausend Dollar. Incentive-Optionen zum Kauf von 200.000 Aktien zu einem Ausübungspreis von 0,55 $ und einer fünfjährigen Laufzeit, wurden ebenfalls AviTerra gewährt. Diese Optionen werden in Übereinstimmung mit den TSX-V-Richtlinien am Ende von vier aufeinander folgenden Dreimonatszeiträumen in 100.000 Schritten übertragen. Die Geschäftsführer von AviTerra verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Marketing und Medien bei privaten und börsennotierten kanadischen Unternehmen. Der Investor-Relations-Vertrag unterliegt der Zustimmung der TSX Venture Exchange.Wir freuen uns auch bekannt geben zu können, dass Tudor Gold vom 21. bis 22. Januar an der Vancouver Resource Investor Conference teilnehmen wird. Außerdem sind wir beim Minerals RoundUp in Vancouver vom 22. bis 25. Januar und auf der PDAC Messe in Toronto vom 4. - 7. März 2018 vertreten.Copper Belle Lageplan bei Treaty Creekhttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42109/Pressemeldung IRW_TUD_17.01.18_DE.001.jpeg Tudor Gold Corp. ist ein Edelmetall- und Basismetall Explorationsunternehmen im Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, in dem sich mehrere ehemalige Minen und mehrere große Lagerstätten befinden, die möglicherweise in der Zukunft in Produktion gebracht werden. Das Unternehmen hält 60% an den Grundstücken Electrum und Treaty Creek und 100% an den Konzessionsgebieten Mackie, Eskay North, Orion, Fairweather, Delta und High North, die alle im Goldenen Dreieck liegen."Walter Storm"Walter Storm, President and Chief Executive OfficerTudor Investor Relations:Barry HolmesTelefon: 001 778-587-2074Email: Barry.Holmes@tudor-gold.comCHF Capital MarketsCathy Hume, CEOTel: 001 416-868-1079 (Durchwahl 231)Email: cathy@chfir.comCautionary Statements regarding Forward-Looking Information: Certain statements contained in this press release constitute forward-looking information. These statements relate to future events or future performance. The use of any of the words "could", "intend", "expect", "believe", "will", "projected", "estimated" and similar expressions and statements relating to matters that are not historical facts are intended to identify forward-looking information and are based on the Company's current belief or assumptions as to the outcome and timing of such future events. Actual future results may differ materially.All statements other than statements of historical fact included in this release, including, without limitation, statements regarding potential mineralization and geological merits of the Treaty Creek Project and other future plans, objectives or expectations of the Company are forward-looking statements that involve various risks and uncertainties. There can be no assurance that such statements will prove to be accurate and actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Forward-looking statements are based on a number of material factors and assumptions. Important factors that could cause actual results to differ materially from Company's expectations include actual exploration results, changes in project parameters as plans continue to be refined, results of future resource estimates, future metal prices, availability of capital and financing on acceptable terms, general economic, market or business conditions, uninsured risks, regulatory changes, defects in title, availability of personnel, materials and equipment on a timely basis, accidents or equipment breakdowns, delays in receiving government approvals, unanticipated environmental impacts on operations and costs to remedy same, and other exploration or other risks detailed herein and from time to time in the filings made by the Company with securities regulators. Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual actions, events or results to differ from those described in forward-looking statements, there may be other factors that cause such actions, events or results to differ materially from those anticipated. There can be no assurance that forward-looking statements will prove to be accurate and accordingly readers are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!