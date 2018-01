Aida Minerals: Ergebnisse der Generalversammlung und Namensänderung in BLOK Technologies Inc.

VANCOUVER, 16. Januar 2018 - Aida Minerals Corp. (AMC oder das Unternehmen) (CSE: AMC) (FRANKFURT: 2AD) freut sich, die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die am 12. Januar 2018 abgehalten wurde, bekannt zu geben. Die Aktionäre haben der Größe des Board of Directors des Unternehmens (das Board), der Wahl jedes neu nominierten Direktors und der Bestellung von Manning Elliott LLP, Chartered Accountants als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens zugestimmt.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass die Aktionäre der Änderung des Geschäftsplans und der Namensänderung von Aida Minerals Corp. in BLOK Technologies Inc. (BLOKTECH) zugestimmt haben und auch der Aktienoptionsplan und der Beschluss zur Autorisierung des rollierenden Aktienoptionsplans genehmigt wurden.Die Herren Donald Gordon und Thomas Fisher haben sich für eine Wiederwahl als Direktoren des Unternehmens nicht zur Verfügung gestellt, da sie sich anderen Herausforderungen stellen wollen. Das Board möchte den beiden Herren für ihren wertvollen Beitrag zum Erfolg von Aida Minerals danken und wünscht ihnen für ihre künftigen Unternehmungen gutes Gelingen.- Lui Franciosi - Director, Board-Chairman und Mitglied des Prüfungsausschusses- James Hyland - Director und Vorsitzender des Prüfungsausschusses- Joel Yaffe - DirectorDr. Franciosi hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Durchführung pharmazeutischer und medizintechnischer Studien für Universitäten und Industrieunternehmen. Dr. Franciosi ist CEO und Director von Veritas Pharma Inc. (CSE:VRT) und ist eine exklusive Partnerschaft und Investmentbeziehung zu Cannevert Therapeutics, einem hochrangigen Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Hauptsitz am Campus der University of British Columbia (UBC), eingegangen. Davor war er Chief Operating Officer bei Verona Pharma PLC, einem an der London Stock Exchange notierten Unternehmen (AIM: VRP). Vor seiner Tätigkeit bei Verona Pharma führte Dr. Franciosi im Anschluss an sein Doktoratsstudium Forschungsaktivitäten im Zusammenhang mit der Modellierung der COPD-Progression im Clinical Pharmacology & Discovery Medicine Unit von GlaxoSmithKline (Vereinigtes Königreich) durch. Er absolvierte sein Master- und Doktoratsstudium an der University of British Columbia (UBC) in Kanada und studierte Betriebswirtschaftslehre an der University of Warwick (Vereinigtes Königreich). Derzeit ist er als außerordentlicher Professor am Institut für Anästhesiologie, Pharmakologie und Therapeutik der Medizinischen Fakultät der UBC tätig.Herr Hyland ist Mitbegründer von Tribeca Capital Partners und unterstützt eine Reihe von börsennotierten kanadischen Firmen in der Unternehmensentwicklung. James wird das Board mit seiner mehr als 25-jährigen Erfahrung als Finanz- und Marketingberater im Börsenwesen und als Betriebsgründer und Manager zahlreicher börsennotierter und privater Jungunternehmen unterstützen. Seine Berufserfahrungen sammelte er vor allem in den Branchen Bergbau, Verlagswesen, Finanzdienstleistungen, Öl und Gas, Gastgewerbe, Technologie, alternative Energien und Medizintechnik. Herr Hyland verfügt über ein umfangreiches Netzwerk an Kontakten in der Finanzbranche, zu denen u.a. Makler, Fondsmanager, Branchenanalysten und Medienexperten in ganz Nordamerika, dem Vereinigten Königreich und Kontinentaleuropa zählen. Herr Hyland hat außerdem für einen großen Verlag mit Schwerpunkt Bergbau und Rohstoffe in Vancouver, BC gearbeitet. Herr Hyland hat sein Wirtschaftsstudium (Unternehmensmanagement) an der Royal Roads University of Victoria in British Columbia, Kanada mit einem Bachelor of Commerce abgeschlossen.Joel Yaffe ist Mitbegründer und CTO von Greenstream, einem Jungunternehmen, das sich mit der Entwicklung einer Management-Plattform auf Blockchainbasis für die Versorgungskette der legalen Cannabisbranche beschäftigt. Herr Yaffe ist unter den Betriebsgründern in Montreal bereits zu einer bekannten Größe aufgestiegen. Er setzt sich mit großem Enthusiasmus für wirtschaftliche Veränderungen ein, unterstützt Technologie-Unternehmer als Mentor und widmet sich daneben der Gründung und dem Aufbau zahlreicher Venture-Projekte. Herr Yaffe war an der Gründung der Firma MConcierge Systems Inc. im Jahr 2009 beteiligt, die sich die Entwicklung einer Gastgewerbe-Plattform (App) für die Hotelbranche zur Aufgabe machte. Die Plattform wurde 2016 übernommen (GuestDriven) und ist heute weltweit in Hunderten von Hotelanlagen im Einsatz. Im April 2004 gründete Herr Yaffe I-Technique AASP. Zwischen 1993 und 1998 war er Portfolio Manager bei Beneflex Quebec. Herr Yaffe ist Mitglied des Founder Institute (http://fi.co), wo er als Mentor für Startup-Unternehmen im Technologiesektor sowohl in Montreal als auch weltweit tätig ist. Von 1987 bis 1989 studierte er Informatik am Centennial College (B.A.C.). Von 1989 bis 1994 absolvierte er ein Studium an der Concordia University.Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie im Rundschreiben der Firmenführung zur Jahreshauptversammlung (AGM Management Proxy Circular), das auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar ist. Die veröffentlichten Dokumente sind unter www.thecse.com verfügbar.James Hyland, interimistischer CEO von BLOKTECH, erklärte: Unsere neue Corporate Identity spiegelt den Schwerpunkt des Unternehmens wider, das sich zu einem voll integrierten Technologieunternehmen entwickeln will, bei dem die Blockchain in der Investition in und der Entwicklung von aufstrebenden Unternehmen im Blockchainsektor den Angelpunkt darstellt.Die Aktionäre müssen in Verbindung mit der Namensänderung nichts unternehmen. Das Board möchte den Aktionären für ihre dauerhafte Unterstützung danken. BLOK Technologies Inc. wird in aufstrebende Unternehmen im Blockchainsektor und deren Entwicklung investieren. Der Ansatz des Unternehmens besteht darin, den Unternehmen, die entwickelt werden sollen, Kapital sowie Technologie- und Führungs-Knowhow zur Verfügung zu stellen. Das Verfahren von BLOKTECH besteht darin, Technologien im Frühstadium zu ermitteln, die das Potenzial haben, ihre Branche zu revolutionieren und zu erneuern bzw. mit der entsprechenden Finanzierung und dem Knowhow zu unterstützen, die für die erfolgreiche Projekttätigkeit erforderlich sind.Weder die CSE noch ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:James HylandPresident, CEO & DirectorJames Hyland, B.Comm.(604) 442-2425jamie@aidaminerals.coAussagen in dieser Pressemeldung können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Solche Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Es besteht keine Gewähr, dass das Unternehmen die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erfüllen kann und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Prognosen; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, erheblich abweichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!